ВИК Ливии завершил прием заявок от кандидатов на парламентские выборы

Триполи, 9 декабря. Высшая национальная избирательная комиссия (ВИК) Ливии проинформировала, что в общей сложности 5385 кандидатов баллотировались на парламентские посты. Проведение голосования запланировали на 24 декабря.

بانتهاء يوم الثلاثاء 7ديسمبر 2021م قفلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات باب الترشح للانتخابات البرلمانية، بوصول إجمالي عدد المترشحين في كل الدوائر الانتخابية (5385) مترشحاً ومترشحة بحسب الإحصائية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 7ديسمبر



التفاصيل: https://t.co/NgwccZOOW0 pic.twitter.com/GisisGJxiF — المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (HNEC) (@LyHNEC) December 9, 2021

По информации ВИК, заявки от желающих стать законодателями более не принимают. Избирком приступил к проверке документов, поданных от кандидатов. Также сообщается, что 2,48 млн ливийцев уже получили бюллетени для голосования в местных регистрационных центрах.

الإحصائيات النهائية للبطاقات المستلمة pic.twitter.com/4tvZQpw6SX — المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (HNEC) (@LyHNEC) December 4, 2021

Ранее Высший государственный совет Ливии призвал перенести президентские и парламентские выборы на февраль 2022 года, а также организовать голосование по списковой системе, чтобы местные жители одновременно избрали национального лидера, двух заместителей и премьер-министра.