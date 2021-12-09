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ВИК Ливии завершил прием заявок от кандидатов на парламентские выборы

Весь мир
ВИК Ливии завершил прием заявок от кандидатов на парламентские выборы
www.facebook.com  /  المفوضية الوطنية العليا للانتخابات - High National Elections Commission

Триполи, 9 декабря. Высшая национальная избирательная комиссия (ВИК) Ливии проинформировала, что в общей сложности 5385 кандидатов баллотировались на парламентские посты. Проведение голосования запланировали на 24 декабря.

По информации ВИК, заявки от желающих стать законодателями более не принимают. Избирком приступил к проверке документов, поданных от кандидатов. Также сообщается, что 2,48 млн ливийцев уже получили бюллетени для голосования в местных регистрационных центрах.

Ранее Высший государственный совет Ливии призвал перенести президентские и парламентские выборы на февраль 2022 года, а также организовать голосование по списковой системе, чтобы местные жители одновременно избрали национального лидера, двух заместителей и премьер-министра.

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ливия
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