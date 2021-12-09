Ягудин обеспокоен здоровьем госпитализированной жены

Москва, 9 декабря. Российская фигуристка Татьяна Тотьмянина рассказала, что попала в больницу. У нее плотный график, который она тщательно соблюдала. Но в планы спортсменки вмешалась болезнь.

«Бывают дни… Главное, не нарушить график съемок, репетиций и шоу», — написала Тотьмянина под фотографией из больничной палаты в Instagram.

В поддержку спортсменки высказались Илья Авербух, Лиза Арзамасова, Виктория Дайнеко, Евгения Медведева, Дмитрий Соловьев, а также муж Татьяны Алексей Ягудин. Все они пожелали фигуристке скорейшего выздоровления и отметили ее бойцовский характер.

«Держись, зайка», — прокомментировал пост Ягудин.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин ранее рассказал о знакомстве с TikTok-блогером Даней Милохиным. Спортсмен отметил, что молодежная звезда обладает положительными качествами. Он назвал его добрым и много работающим.