Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 декабря 21:43
21:36
Шоу-бизнес
Сергей Соседов признался, что не может жить без матери
21:35
Весь мир
Le Potentiel Centrafricain: армия ЦАР не позволит боевикам скрыться от правосудия в соседних странах
21:32
Весь мир
Оазис цивилизации в пустыне: власти Египта начали переезд в новую административную столицу
21:32
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина устроила дефиле в сапогах и свитере
21:30
Экономика
Экономист Реутов назвал главные отрасли для крупных инвестиций в Крыму и Севастополе
21:28
Общество
Хороший копипаст: бизнес-консультант Валинуров оценил идею вывода офисных сотрудников «в поле»
21:16
Общество
Нину Ургант похоронили рядом с матерью ее внука на кладбище в Комарово
21:14
Весь мир
Иностранные инвесторы построят в Ливии крупнейший порт стоимостью 1,5 млрд долларов
21:12
Весь мир
Российский ФБР изучает дело убитой полицией жительницы Миссури
21:10
Общество
Писательница из США напишет роман «1984» от лица возлюбленной главного героя
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ягудин обеспокоен здоровьем госпитализированной жены

Шоу-бизнес
Ягудин обеспокоен здоровьем госпитализированной жены
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Москва, 9 декабря. Российская фигуристка Татьяна Тотьмянина рассказала, что попала в больницу. У нее плотный график, который она тщательно соблюдала. Но в планы спортсменки вмешалась болезнь.

«Бывают дни… Главное, не нарушить график съемок, репетиций и шоу», — написала Тотьмянина под фотографией из больничной палаты в Instagram.

В поддержку спортсменки высказались Илья Авербух, Лиза Арзамасова, Виктория Дайнеко, Евгения Медведева, Дмитрий Соловьев, а также муж Татьяны Алексей Ягудин. Все они пожелали фигуристке скорейшего выздоровления и отметили ее бойцовский характер.

«Держись, зайка», — прокомментировал пост Ягудин.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин ранее рассказал о знакомстве с TikTok-блогером Даней Милохиным. Спортсмен отметил, что молодежная звезда обладает положительными качествами. Он назвал его добрым и много работающим.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Ягудин обеспокоен здоровьем госпитализированной жены
больница ягудин Тотьмянина
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать