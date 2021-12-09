«Железные дороги Литвы» признали риск банкротства в случае исков со стороны «Беларуськалия»

Вильнюс, 9 декабря. Госкомпанию «Летувос гележинкеляй» или «Железные дороги Литвы» ожидают туманные финансовые перспективы, если организация «Беларуськалий» обратится в суд по поводу блокировки транзита грузов. Об этом пишет агентство BNS.

Судебный иск белорусского «Беларуськалия» обанкротит литовские железные дороги, если компания решит наложить запрет на транзит калийных удобрений через территорию Литвы, сообщил руководитель предприятия Мантас Бартушка.

Глава «Летувос гележинкеляй» указывает, что организация не собирается прекращать перевозку соответствующей продукции, но все может измениться из-за планов властей страны ограничить такие возможности. Если правительство государства заблокирует транспортировку удобрений, то это защитит компанию в правовом поле.

«Если это не будет сделано, и "Летувос гележинкеляй" расторгнет договор раньше срока, другая сторона может потребовать возмещения потерянных доходов. Если суд удовлетворит хотя бы часть такого иска, "Летувос гележинкеляй" грозит банкротство», — подчеркивает Бартушка.

Соединенные Штаты, Великобритания и Канада в начале августа учредили санкции против Белоруссии, объясняя это тем, что в этой стране якобы нарушаются права человека. Так, США применили рестрикции в отношении нескольких десятков местных организаций, среди которых и «Беларуськалий». Данные санкции вступили в силу 8 декабря.

Однако ранее гендиректор литовской железной дороги акцентировал внимание на том, что американские санкции не отразятся на перевозке удобрений из Белоруссии.