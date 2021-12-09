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Германия не получает нефть из Белоруссии с начала декабря

Экономика
Германия не получает нефть из Белоруссии с начала декабря
wikipedia.org  /  участник Водник

Минск, 9 декабря. Поставки нефти из Белоруссии в Германию отсутствуют с начала декабря. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные российской статистики.

Как уточняет агентство, экспортный трафик нефти в дальнее зарубежье по трубопроводу «Дружба» предполагал поставку в Германию 151,6 тысячи тонн сырья. Однако по состоянию на 7 декабря поставки отсутствуют. План поставок на четвертый квартал предусматривал экспорт 450 тысяч тонн нефти. При этом фактический объем составил 289,3 тысячи тонн.

Евросоюз 2 декабря объявил о решении дополнить санкционные списки по Белоруссии. Среди прочих под ограничения попали «Белоруснефть» и два предприятия нефтехимического комплекса — «Белшина» и «Гродно Азот».

Заместитель главы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой ранее заявил, что низкая стоимость российского газа позволит покрыть санкционные издержки. Он напомнил, что Минск будет закупать российский газ по цене 128,5 доллара за тысячу кубометров. В то же время на европейских биржах голубое топливо торгуется в районе 1000 долларов.

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