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Прогулка Байдена со слепым человеком насмешила пользователей Twitter

Политика
Прогулка Байдена со слепым человеком насмешила пользователей Twitter
Global Look Press  /  CNP/AdMedia

Вашингтон, 9 декабря. Президент Соединенных Штатов Джо Байден «попал под обстрел» едкими комментариями пользователей Twitter из-за опубликованного в соцсети местной журналисткой Андреа Кэтрин видео.

На кадрах можно увидеть, как во время посещения штаб-квартиры службы муниципального транспорта в Канзас-Сити в штате Миссури Байден вошел в помещение под руку со слепым человеком. В какой-то момент другой участник мероприятия подходит и разъединяет их, сопровождая «приятеля» американского лидера дальше.

Пользователей Twitter новый конфуз Байдена очень развеселил. Они начали шутить, что один слепой ведет другого. Также американцы обратили внимание на то, что американский лидер в начале встречи уточнил, где он находится.

Стоит отметить, что президент Соединенных Штатов не смог выговорить имя мэра Канзас-Сити Куинтона Лукаса. На эту тему пользователи высказались, что говорить без суфлера крайне тяжело, но к Байдену это не относится, так как у него и с ним возникнут затруднения.

«Пожалуйста, дайте бедному человеку отдохнуть», — прокомментировал один из пользователей видео.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден начал переговоры с российским лидером Владимиром Путиным с позорной осечки, которая «обнулила» все возможные угрозы Белого дома в адрес Кремля. Об этом заявили читатели британского издания Daily Mail.

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Все новости / Политика / Прогулка Байдена со слепым человеком насмешила пользователей Twitter
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