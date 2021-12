Прогулка Байдена со слепым человеком насмешила пользователей Twitter

Вашингтон, 9 декабря. Президент Соединенных Штатов Джо Байден «попал под обстрел» едкими комментариями пользователей Twitter из-за опубликованного в соцсети местной журналисткой Андреа Кэтрин видео.

На кадрах можно увидеть, как во время посещения штаб-квартиры службы муниципального транспорта в Канзас-Сити в штате Миссури Байден вошел в помещение под руку со слепым человеком. В какой-то момент другой участник мероприятия подходит и разъединяет их, сопровождая «приятеля» американского лидера дальше.

Пользователей Twitter новый конфуз Байдена очень развеселил. Они начали шутить, что один слепой ведет другого. Также американцы обратили внимание на то, что американский лидер в начале встречи уточнил, где он находится.

Biden in Kansas City.



Looks like a blind man is leading Biden around. Goodness gracious. pic.twitter.com/ZyaVJOEQx5