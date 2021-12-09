МИД РФ: Москва призвала Израиль и США к сдержанности из-за военных учений против Ирана

Москва, 9 декабря. Москва призывает Израиль и Соединенные Штаты проявить сдержанность в своих планах по военным учениям, направленным против Ирана. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Ранее западные СМИ заявили, что американский и израильский министры обороны в ходе встречи могут обсудить проведение совместных боевых маневров, которые будут направлены на подготовку противодействия Ирану.

Рябков отметил, что намерения двух стран не удивили Москву. Однако проведение такого рода мероприятия может стать дестабилизирующим фактором на Ближнем Востоке.

«Любое мероприятие учебно-тренировочного характера во столь взрывоопасном регионе несет риск того, что оно может перерасти в дальнейшее осложнение. Сейчас важно проявлять сдержанность и фокусироваться на содействии переговорному процессу, который после долгой паузы возобновился в Вене», — подчеркнул Рябков.

Ранее сообщалось, что седьмой раунд переговоров в Вене по ядерной сделке с Ираном начался 29 ноября. Основной темой для обсуждения стал вопрос снятия с Тегерана ограничений, которые ввели Соединенные Штаты. Однако официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Исламская Республика не будет вести переговоры с США.