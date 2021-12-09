Сенатор Круз заявил, что ошибки Байдена обернулись кризисом на Украине

Вашингтон, 9 декабря. Президент США Джо Байден допустил две ошибки, которые привели к росту военного напряжения на Украине. Об этом заявил американский сенатор Тед Круз.

Политик прокомментировал промахи Байдена, которыми воспользовалась Россия. По словам сенатора, ошибочные решения президента США придали силу неприятелям Украины. Это вина Байдена по двум причинам, цитирует Круза «ПолитРоссия».

Президент США ошибся в выводе войск из Афганистана и в отмене санкций против газопровода «Северный поток — 2», заверил сенатор. Круз полагает, что эти два непоправимых провала дали России возможность диктовать свои условия по Украине.

«Главное — понять, что в этом виноват Джо Байден», — подчеркнул сенатор.

Американский лидер ранее созвонился с президентом России Владимиром Путиным по видеосвязи. В Кремле сообщали, что главы государств должны обсудить тему Украины. Однако лидеры не делали совместных заявлений после видеоконференции.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство приступило к проработке решений по итогам онлайн-встречи Путина и Байдена. Дипломат указала на долгосрочную основу этих поручений.