Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 декабря 21:42
21:36
Шоу-бизнес
Сергей Соседов признался, что не может жить без матери
21:35
Весь мир
Le Potentiel Centrafricain: армия ЦАР не позволит боевикам скрыться от правосудия в соседних странах
21:32
Весь мир
Оазис цивилизации в пустыне: власти Египта начали переезд в новую административную столицу
21:32
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина устроила дефиле в сапогах и свитере
21:30
Экономика
Экономист Реутов назвал главные отрасли для крупных инвестиций в Крыму и Севастополе
21:28
Общество
Хороший копипаст: бизнес-консультант Валинуров оценил идею вывода офисных сотрудников «в поле»
21:16
Общество
Нину Ургант похоронили рядом с матерью ее внука на кладбище в Комарово
21:14
Весь мир
Иностранные инвесторы построят в Ливии крупнейший порт стоимостью 1,5 млрд долларов
21:12
Весь мир
Российский ФБР изучает дело убитой полицией жительницы Миссури
21:10
Общество
Писательница из США напишет роман «1984» от лица возлюбленной главного героя
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

ЮНИСЕФ: каждый четвертый мавританский ребенок живет в абсолютной нищете

Весь мир
ЮНИСЕФ: каждый четвертый мавританский ребенок живет в абсолютной нищете
wikipedia.org  /  Ametxa / CC BY-SA 2.0

Нью-Йорк, 9 декабря. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил, что, несмотря на устойчивый экономический рост, блага Мавритании распределяются неравномерно среди наиболее уязвимых слоев населения, особенно несовершеннолетних.

Согласно отчету, сильные засухи и сезонные наводнения неблагоприятно сказываются как на наличии питьевой воды, так и санитарии, что совокупно приводит к социальному разделению. Примерно 27% детей, или 472 тысячи человек, живут в условиях абсолютной нищеты, а 6%, или 106 тысяч, — крайних лишений, которые сказываются на физическом, умственном и эмоциональном развитии.

При этом программы дистанционного обучения, которые министерство образования включило в план реагирования на коронавирус, так и не стали регулярными. Однако не только пандемия COVID-19, но и корь, полиомиелит и лихорадка Рифт-Валли угрожают устойчивому развитию мавританцев. Ожидается, что нестабильная эпидемиологическая обстановка сохранится и в 2022 году.

Кроме того, ухудшилась ситуация с питанием. В 2021 году 1 385 278 человек столкнулись с отсутствием продовольственной безопасности, среди них 11,3% с тяжелой формой. По оценкам министерства здравоохранения, в 2022-м острое недоедание коснется 136 254 детей, из них более 32 тысяч случаев потребуют неотложной помощи.

ЮНИСЕФ добавил, что 350 262 ребенка, или 71%, в возрасте до четырех лет стали жертвами насилия, а 422 510 подростков, или 84%, подверглись по крайней мере одной форме психологического или физического наказания со стороны семьи. В 2022 году, чтобы удовлетворить гуманитарные потребности несовершеннолетних мавританцев, потребуется 18,9 миллиона долларов, включая 6,4 миллиона на устранение недоедания.

Ранее Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН внесла Мавританию в число 44 стран, охваченных кризисом и нуждающихся во внешней помощи с питанием.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / ЮНИСЕФ: каждый четвертый мавританский ребенок живет в абсолютной нищете
мавритания
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать