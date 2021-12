ЮНИСЕФ: каждый четвертый мавританский ребенок живет в абсолютной нищете

Нью-Йорк, 9 декабря. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил, что, несмотря на устойчивый экономический рост, блага Мавритании распределяются неравномерно среди наиболее уязвимых слоев населения, особенно несовершеннолетних.

Согласно отчету, сильные засухи и сезонные наводнения неблагоприятно сказываются как на наличии питьевой воды, так и санитарии, что совокупно приводит к социальному разделению. Примерно 27% детей, или 472 тысячи человек, живут в условиях абсолютной нищеты, а 6%, или 106 тысяч, — крайних лишений, которые сказываются на физическом, умственном и эмоциональном развитии.

При этом программы дистанционного обучения, которые министерство образования включило в план реагирования на коронавирус, так и не стали регулярными. Однако не только пандемия COVID-19, но и корь, полиомиелит и лихорадка Рифт-Валли угрожают устойчивому развитию мавританцев. Ожидается, что нестабильная эпидемиологическая обстановка сохранится и в 2022 году.

Кроме того, ухудшилась ситуация с питанием. В 2021 году 1 385 278 человек столкнулись с отсутствием продовольственной безопасности, среди них 11,3% с тяжелой формой. По оценкам министерства здравоохранения, в 2022-м острое недоедание коснется 136 254 детей, из них более 32 тысяч случаев потребуют неотложной помощи.

ЮНИСЕФ добавил, что 350 262 ребенка, или 71%, в возрасте до четырех лет стали жертвами насилия, а 422 510 подростков, или 84%, подверглись по крайней мере одной форме психологического или физического наказания со стороны семьи. В 2022 году, чтобы удовлетворить гуманитарные потребности несовершеннолетних мавританцев, потребуется 18,9 миллиона долларов, включая 6,4 миллиона на устранение недоедания.

Ранее Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН внесла Мавританию в число 44 стран, охваченных кризисом и нуждающихся во внешней помощи с питанием.

