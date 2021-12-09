Дженнифер Энистон иронично ответила на слухи о своем материнстве в 52 года

Лос-Анджелес, 9 декабря. Американская актриса Дженнифер Энистон прокомментировала слухи о себе и рассказала об отношении к замужеству после двух неудачных браков.

Звезда сериала «Друзья» призналась, что раньше ее задевали сплетни о беременности, но спустя время она пересмотрела свое отношение к этому. Теперь Энистон может не только легко отвечать на вопросы о детях, но и шутить на эту тему.

В интервью журналу The Hollywood Reporter она иронично отреагировала на слухи о своем материнстве в 52 года. Также она пошутила о близнецах, которых ей приписывают на протяжении многих лет.

«У меня все еще есть близнецы? Стану ли я чудо-матерью в 52 года?» — шутливо спросила актриса.

Также Энистон высмеяла возможность вновь выйти замуж. Напомним, что она состояла в официальных отношениях с актером Брэдом Питтом и продюсером Джастином Теру.

«Это такой двойной стандарт: мужчины могут жениться сколько угодно раз, они могут жениться на [более молодых] женщинах в возрасте от 20 до 30 лет. Женщинам это не разрешается... Мне кажется, что если ты делаешь то, что делаешь, достаточно хорошо, ты должен уметь это делать. А если нет, вероятно, тебе больше не стоит пытаться», — заключила актриса.

Ранее звезда фильма «Марли и я» опровергла слухи о романе с коллегой по сериалу «Друзья» Дэвидом Швиммером. Персонажи артистов были одной из самых обсуждаемых пар в сериале, но в жизни их не связывали романтические отношения.