Советский Союз мог получить уникальный «подводный самолет» в конце 1930-х годов

Москва, 9 декабря. Проект уникальной летающей подводной лодки (ЛПЛ) был разработан в Советском Союзе и мог стать самой выдающейся боевой техникой на вооружении Красной армии, заявил историк отечественной гидроавиатехники Геннадий Петров.

Идея создания «гибрида» подводной лодки и гидросамолета принадлежала студенту ленинградского Высшего морского инженерного института Борису Ушакову. Он занимался разработкой уникальной машины в течение трех лет, с 1934 по 1937 год. По задумке, она должна была подниматься в небо на высоту до 2500 метров и погружаться под воду на глубину 45 метров, заметил ученый.

Первоначальный проект «подводного самолета» был отвергнут комиссией Научно-исследовательского военного комитета (НИВК) по причине ошибок в расчетах. Ушаков продолжил работу и довел, как ему казалось, летающую подлодку до ума в 1938 году. По воспоминаниям Петрова, инженер уверял, что «гибрид» мог развивать скорость до 100 узлов в режиме полета и три узла при движении под водой.

Однако и этот вариант не устроил членов комиссии НИВК, которые обнаружили у ЛПЛ серьезный недостаток, которым оказалась очень малая маневренность машины. Военные считали, что в случае ее обнаружения кораблем противника тот успеет изменить курс и уклониться от торпедной атаки. Учитывая то, что «подводный самолет» мог нести всего два снаряда, риск невыполнения им боевой задачи оценивался как крайне высокий. Этот изъян уникальной разработки, даже с учетом ее плюсов, помешал Красной армии заполучить в свой арсенал столь необычное оружие.

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