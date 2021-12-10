Советник президента САР указала на важность взаимодействия с российскими учеными

Советник президента Сирийской Арабской Республики (САР) и председатель попечительского совета фонда «Васикат Ватан» Бусейна Шаабан встретилась с делегацией российских исследователей и ученых из Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений РАН.

Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, Шаабан в ходе встречи подчеркнула важность взаимодействия и координации между сирийскими и российскими учеными, чтобы задокументировать всю правду о событиях, происходивших в годы войны в Сирии. По ее мнению, это поможет будущим поколениям лучше понимать прошлое своей страны.

Советник президента САР напомнила, что Вооруженные силы Турция и лояльные ей бандформирования незаконно удерживают некоторые районы на севере Сирии. Там турецкий язык преподают в учебных заведениях вместо арабского и навязывают использование турецкой лиры вместо сирийской. Она также указала на незаконность присутствия в САР военнослужащих США, которые наладили процесс нелегальной добычи нефти при помощи курдских «Сирийских демократических сил» (СДС).

«Американцы также пытаются показать всем, что восточные регионы Сирии под их контролем якобы живут хорошо и процветают, потому что они, США, крадут эти блага и делятся ими с сепаратистскими силами. Последние же активно пытаются разделить Сирию на части. Но у них это не получится», — сказала советник президента САР.

Федеральное агентство новостей /

По ее словам, неоднократные атаки Турции, Израиля и Америки на Сирию призваны нарушить единство и сплоченность народа арабской республики. Политик подтвердила, что во время встречи с российской делегацией была достигнута договоренность об укреплении сотрудничества между университетами и разработке совместных программ обучения.

«Я надеюсь, эта работа принесет пользу и России, и Сирии — двум дружественным странам и союзникам, которые борются вместе против терроризма ради глобальной безопасности и мира», — заключила Шаабан.

Сотрудничество между Россией и Сирией активно развивается в сфере науки и образования. Так, в рамках программы популяризации русского языка и культуры за рубежом правительство Москвы направило сирийским школьникам учебники, художественные книги, ранцы с канцелярскими принадлежностями, а также компьютеры, необходимую технику и программное обеспечение.