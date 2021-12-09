Байден назвал пять главных целей «Саммита за демократию» и их цену

Президент Джо Байден открыл первый виртуальный «Саммит за демократию», организованный США. В мероприятии примут участие 110 стран со всех континентов — но в списке приглашенных нет таких государств, как Россия, Иран, Китай, Таиланд, Саудовская Аравия или Турция, а также многих других.

JUST IN: At the first-ever #SummitForDemocracy, President Biden announced the establishment of the Presidential Initiative for Democratic Renewal, a landmark set of policy and foreign assistance initiatives. Fact Sheet: https://t.co/6Cbk457c1S — US Africa Media Hub (@AfricaMediaHub) December 9, 2021

В своем вступительном слове Байден объявил об «знаковом комплексе инициатив в области демократии и внешней помощи». Правительство США выделит на программу около 424 миллионов долларов, которые будут потрачены на пять основных направлений: поддержку свободных и независимых СМИ и активистов, борьбу с коррупцией, развитие технологий и защиту выборов и политических процессов.

«Перед лицом постоянных и тревожных вызовов для прав человека во всем мире, демократия, как никогда, нуждается в защитниках», — сказал Байден во время открытия саммита.

На первый пункт планируется выделить 35 млн долларов. Их разделят между Международным фондом средств массовой информации и проектом «Ускоритель жизнеспособности СМИ». Оба направлены на поддержание прессы во всем мире. Еще 9 млн выделят на защиту журналистов от юридических и других претензий. На борьбу с коррупцией будет направлено порядка 71,4 млн долларов, их планируют потратить на различные проекты по противодействию даче взяток. На поддержку «реформаторов» выделят более 150 млн долларов. Здесь подразумевается финансирование организаций, защищающих права женщин, различных политических и ЛГБТ-активистов.

Prt Scr youtube.com / The Summit for Democracy

На развитие «демократических технологий» будет потрачено порядка 27 млн долларов. Средства пойдут на защиту от «цифрового авторитаризма» и стимулирование различных разработок в области охраны конфиденциальности и искусственного интеллекта. На защиту выборов и политических процессов планируют потратить еще 85 млн долларов.

Список гостей

США пригласили 110 стран участников. По мнению экспертов, во многих случаях выбор «демократических» стран — несколько своеобразный и не все проходят критерии «демократичности». К примеру, в списке есть Пакистан, занявший 130-е место из 139 по глобальным оценкам верховенства права, в то время как Бангладеш, который набрал более высокие оценки, не был приглашен. Еще один «гость» — это Польша, где в силу растущего авторитаризма с 2015 года ее общий показатель индекса снизился примерно на 10%.

“A functioning club of democracies, as well-meaning and necessary as it is, depends on members that meet a minimum standard of democratic governance and a shared interest in collective action to defend it.” https://t.co/hD1VdllKUV — The Brookings Institution (@BrookingsInst) December 8, 2021

Вызывают вопросы и приглашенные страны Африки, которые также находятся на низких позициях в применяемом США рейтинге верховенства права. Тем не менее в списке есть Либерия, Нигерия, Намибия и другие.

Интересно, что по данным 2021, общий показатель верховенства закона в самих Соединенных Штатах снизился на 2,9% — больше, чем в любой другой стране с высоким уровнем дохода в Западной Европе и Северной Америке.

Глобальный передел

Как заявил в статье для ФАН писатель Владимир Винников, создание и проведение «Саммита за демократию» означает, что США намерены разрушить существующую структуру международных отношений во главе с ООН, которая сложилась после Второй мировой войны. Задачей Белого дома стал «отказ от Ялтинско-Потсдамской системы не только де-факто, но и де-юре», и создание «Организации Объединенных Демократий (ООД)». Винников выделил несколько направлений, которые формируют новый вектор политики США.

Global Look Press / Loey Felipe/XinHua

«Во-первых, это фиксация новых границ «однополярного мира» Pax Americana в виде американской сферы влияния Pars Americana с заявкой на включение в нее всех упомянутых выше 110 стран, то есть более, чем половины из нынешних 193 государств-членов ООН», — отмечает эксперт.

Кроме того, предполагается целенаправленное разрушение работы ООН и постепенная замена ее на ООД. Будет происходить блокировка «недемократичных» стран в плане допуска на различные рынки. В-четвертых, будет проведена реформа всей валютно-финансовой системы внутри ООД, которая позволит наиболее крупным экономикам эффективнее контролировать менее богатые страны. Кроме того, дискриминация «недемократичных» государств на мировой арене будет распространяться на все сферы общественной жизни: здравоохранения, образования, науки, культуры, информатики, спорта и так далее.

Ранее саммит раскритиковал глава российского МИД Сергей Лавров. Он назвал это мероприятием «в духе холодной войны», которое может привести к неминуемому расколу в мировом сообществе.