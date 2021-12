Байден назвал пять главных целей «Саммита за демократию» и их цену

Президент Джо Байден открыл первый виртуальный «Саммит за демократию», организованный США. В мероприятии примут участие 110 стран со всех континентов — но в списке приглашенных нет таких государств, как Россия, Иран, Китай, Таиланд, Саудовская Аравия или Турция, а также многих других.

JUST IN: At the first-ever #SummitForDemocracy , President Biden announced the establishment of the Presidential Initiative for Democratic Renewal, a landmark set of policy and foreign assistance initiatives. Fact Sheet: https://t.co/6Cbk457c1S

В своем вступительном слове Байден объявил об «знаковом комплексе инициатив в области демократии и внешней помощи». Правительство США выделит на программу около 424 миллионов долларов, которые будут потрачены на пять основных направлений: поддержку свободных и независимых СМИ и активистов, борьбу с коррупцией, развитие технологий и защиту выборов и политических процессов.

На первый пункт планируется выделить 35 млн долларов. Их разделят между Международным фондом средств массовой информации и проектом «Ускоритель жизнеспособности СМИ». Оба направлены на поддержание прессы во всем мире. Еще 9 млн выделят на защиту журналистов от юридических и других претензий. На борьбу с коррупцией будет направлено порядка 71,4 млн долларов, их планируют потратить на различные проекты по противодействию даче взяток. На поддержку «реформаторов» выделят более 150 млн долларов. Здесь подразумевается финансирование организаций, защищающих права женщин, различных политических и ЛГБТ-активистов.

На развитие «демократических технологий» будет потрачено порядка 27 млн долларов. Средства пойдут на защиту от «цифрового авторитаризма» и стимулирование различных разработок в области охраны конфиденциальности и искусственного интеллекта. На защиту выборов и политических процессов планируют потратить еще 85 млн долларов.

США пригласили 110 стран участников. По мнению экспертов, во многих случаях выбор «демократических» стран — несколько своеобразный и не все проходят критерии «демократичности». К примеру, в списке есть Пакистан, занявший 130-е место из 139 по глобальным оценкам верховенства права, в то время как Бангладеш, который набрал более высокие оценки, не был приглашен. Еще один «гость» — это Польша, где в силу растущего авторитаризма с 2015 года ее общий показатель индекса снизился примерно на 10%.

“A functioning club of democracies, as well-meaning and necessary as it is, depends on members that meet a minimum standard of democratic governance and a shared interest in collective action to defend it.” https://t.co/hD1VdllKUV