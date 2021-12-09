Саакашвили надеется на освобождение из тюрьмы при помощи сторонников

Тбилиси, 9 декабря. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал происходящие с ним события. По словам бывшего политика, его возвращение в страну из Украины было оправданным.

Саакашвили отметил, что результаты его возвращения на родину превзошли собственные ожидания, а он сам получил все, на что рассчитывал.

«Оппозиция объединилась, выборы были украдены как всегда, но все знают, что оппозиция выиграла все большие города. Ситуация не утихает и мы движемся к победе. Очень много новых людей включилось в политику», — высказался бывший глава государства.

Политик добавил, что на улицы Тбилиси его вышли поддерживать много людей. Саакашвили выразил надежду, что именно сторонники добьются его освобождения из тюрьмы.

Ранее прокурор Леван Вепхвадзе заявил, что Саакашвили смог нелегально покинуть Украину с помощью некоего высокопоставленного чиновника. По его словам, речь идет о бывшем представителе силовых структур и прежнего правительства страны.