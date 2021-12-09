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Байден рассчитывает на снижение инфляции из-за падения газовых цен

Экономика
Байден рассчитывает на снижение инфляции из-за падения газовых цен
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Вашингтон, 9 декабря. Президент США Джо Байден ожидает замедления инфляции в ближайшие недели на фоне снижения цен на энергию, говорится в его письменном заявлении.

В октябре показатель в США достиг рекордной за 30 лет отметки — 6,2%. В пятницу, 10 декабря, ожидаются оценки инфляции за ноябрь 2021 года.

«Завтра мы получим доклад о потребительских ценах. Эксперты говорят, что они вновь будут повышенными, частично причиной будут цены на энергию и подержанные автомобили. К счастью, за те недели, что прошли с момента сбора данных в завтрашнем докладе, цены на энергию упали», — пояснил Байден.

Американский лидер напомнил, что цены на природный газ были на 25% ниже, чем в среднем по ноябрю. Стоимость бензина в некоторых штатах также существенно снизилась. Чтобы бороться с повышением цен внутри страны, нужно сосредоточиться на конкретных мерах, подчеркнул Байден.

Инфляция в России достигла 8,4% в ноябре. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, объясняя сложившуюся тенденцию, отметил, что на ситуацию в стране повлиял «существенный разгон» мировой инфляции.

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сша байден инфляция цены на энергию
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