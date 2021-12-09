Nike и Adidas не поделили технологию по производству кроссовок

Нью-Йорк, 9 декабря. Производитель спортивной продукции из США Nike намерен добиться запрета на ввоз в страну некоторых моделей кроссовок немецкой компании Adidas. Об этом пишет издание Bloomberg.

Фирма Adidas нарушила патент на использование технологии плетеной ткани, уверены представители компании Nike. Из-за этого организация подала жалобу в Комиссию по международной торговле США (USITC), где акцентирует внимание на том, что собственная технология Nike под названием FlyKnit была фактически украдена Adidas и названа PrimeKnit.

Впервые кроссовки с подобной технологией появились в ассортименте Nike в 2012 году. Корпорация презентовала их на Олимпиаде в британской столице. После этого, по прошествии пяти месяцев, конкуренты из Германии продемонстрировали уже свою обувную коллекцию, где использовалась схожая технология.

«Пока Adidas безуспешно пыталась оспорить патенты Nike, она продолжала использовать патентованную технологию Nike без разрешения. Nike вынуждена предпринять такой шаг, чтобы защитить свои инвестиции в инновации, чтобы обезопасить свою технологию от несанкционированного использования», — цитируют жалобу в Bloomberg.

В Adidas, в свою очередь, заявляют, что технология PrimeKnit является успешным итогом исследований, которые проводились в течение нескольких лет. Представители компании отмечают, что эта технология доказывает приверженность корпорации «зеленой» ответственности.

Кроссовки, которые когда-то специалисты Nike создали эксклюзивно для баскетболиста Майкла Джордана, недавно ушли с молотка в Лас-Вегасе почти за полтора миллиона долларов.