Банги, 9 декабря. Париж пытается дестабилизировать обстановку в Центральноафриканской Республике с помощью дипломатической изоляции и приостановки субсидий, заявил автор новостной колонки Centrafrique News Джонни Янник Налимо.
«Самое большое желание жителей ЦАР — это мир. И сейчас мы получили его. Для нас нет большего облегчения, чем осознание того, что в большинстве провинций и городов мы без опасений можем отпускать детей в школы, спокойно спать и не ожидать нападения.
Однако, если у Франции есть какая-либо неприязнь к нашим союзникам, почему мы должны страдать из-за этого? Почему Эммануэль Макрон не может лично разобраться со своими проблемами?» — написано в колонке Налимо.
Журналист отметил, что российские специалисты, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», оказались гораздо эффективнее военного контингента французской операции «Сангарис». По мнению Налимо, отечественные инструкторы внесли неоценимый вклад в возвращение Центральноафриканской Республики к мирной жизни.
Обученные россиянами, бойцы национальной армии (FACA) сорвали попытку государственного переворота и ликвидировали основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), возглавляемого экс-президентом ЦАР, французским ставленником Франсуа Бозизе.
Подробнее о том, каких успехов добились правительственные войска благодаря консультативной поддержке отечественных специалистов, можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.