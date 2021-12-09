Centrafrique News: Франция препятствует становлению мира в ЦАР

Банги, 9 декабря. Париж пытается дестабилизировать обстановку в Центральноафриканской Республике с помощью дипломатической изоляции и приостановки субсидий, заявил автор новостной колонки Centrafrique News Джонни Янник Налимо.

«Самое большое желание жителей ЦАР — это мир. И сейчас мы получили его. Для нас нет большего облегчения, чем осознание того, что в большинстве провинций и городов мы без опасений можем отпускать детей в школы, спокойно спать и не ожидать нападения.

Однако, если у Франции есть какая-либо неприязнь к нашим союзникам, почему мы должны страдать из-за этого? Почему Эммануэль Макрон не может лично разобраться со своими проблемами?» — написано в колонке Налимо.