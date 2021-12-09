Набиуллина: инфляция по итогам года может быть чуть выше прогноза ЦБ

Москва, 9 декабря. Ожиданиями по уровню инфляции в России за 2021 год поделилась председатель российского регулятора Эльвира Набиуллина в беседе с РИА Новости.

Инфляция в стране по итогам текущего года может отличаться от ожиданий Центробанка. Показатель, возможно, окажется чуть выше верхней границы прогноза регулятора в 7,4-7,9%, отметила Набиуллина.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее сообщил, что инфляционные ожидания превысят прогнозы правительства и ЦБ РФ и будут вблизи 8%. Кроме того, министр обратил внимание на «существенный разгон» мировой инфляции, которая отразится в том числе и на России. Данный фактор продолжит действовать в 2022 году.

Президент Владимир Путин в свою очередь отмечал, что главной проблемой развития экономики страны является инфляция. Нагрузка усиливается из-за чрезмерно мягкой денежно-кредитной политики некоторых развитых стран. На конец ноября инфляция достигла 8,4%, уже в следующем году показатель нужно вернуть к целевому уровню в 4%.