Мария Рейнгардт посоветовала замужним женщинам заниматься боксом

Санкт-Петербург, 9 декабря. Занятия боксом необходимы студентам и замужним женщинам, которые любят «пилить» своих мужей. Таким мнением поделилась трехкратная чемпионка России, двукратный призер чемпионата мира по боксу, преподаватель кафедры физической культуры и спорта ЛГУ имени Пушкина Мария Рейнгардт.

По ее словам, в обществе не искоренился стереотип, что бокс — это угроза жизни и здоровью. По ее словам, это такой же вид спорта, как, например, тхэквондо или смешанные единоборства. Рейнгардт выразила мнение, что занимающиеся этим видом спорта люди выплескивают негативную энергию.

Экс-спортсменка во время пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» отметила, что бокс полезен для разных групп людей — студентов, одиноких девушек и скучающих домохозяек. Первым бокс нужен перед экзаменами и зачетами для того, чтобы выплеснуть ненужную энергию и помочь справиться с негативными эмоциями.

«Я бы даже рекомендовала студентам перед экзаменами, зачетами включаться в тренировочный процесс. Можно на боксерской груше пойти позаниматься — вот этот выброс ненужной энергии помогает справиться с самим собой. Кроме того, меняется настроение, по-другому начинаешь смотреть на жизнь», — указала эксперт.

Преподаватель обратила внимание на то, что к ней на занятия приходят и взрослые замужние женщины, которым со временем становится скучно дома из-за рутины и семейного быта.

«У меня индивидуально занимались немолодые девушки, за которыми я наблюдала. Они возрастные и замужние. Представьте, какая польза семье! Допустим, если жена пилит мужа, ей можно походить на бокс — она успокоится, оставив на мешке весь негатив», — резюмировала Рейнгардт.

В четверг, 9 декабря, в центре Медиагруппы «Патриот» состоялась пресс-конференция на тему «Разрушат ли трансгендеры женский бокс в России и мире». Спортсменка международного уровня Мария Рейнгардт ответила на вопросы журналистов о влиянии сексуальных меньшинств на будущее в мировом спорте.