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ЭСК РФС признала ошибочным решение засчитать гол Комличенко в ворота «Зенита»

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 20:19
Спорт
ЭСК РФС признала ошибочным решение засчитать гол Комличенко в ворота «Зенита»
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Москва, 9 декабря. Нападающий «Ростова» Николай Комличенко забил гол в ворота петербургского «Зенита» с нарушением правил, мяч нельзя было засчитывать. Об этом говорится в отчете экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС), опубликованном на официальном сайте РФС.

Встреча 17-го тура чемпионата России между сине-бело-голубыми и «Ростовом» прошла 3 декабря на «Газпром Арене» и завершилась вничью со счетом 2:2. Комличенко отметился забитым мячом на 25-й минуте после дальнего удара, но до этого он, как выяснила ЭСК, нарушил правила против защитника петербуржцев Ярослава Ракицкого. Главный арбитр встречи Алексей Матюнин засчитал гол после просмотра видеоповтора.

Комиссия также отметила, что арбитр допустил ошибку, не удалив с поля защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова на девятой минуте матча за то, что тот явно мешал сопернику забить мяч. За данное нарушение судья наказал футболиста только желтой карточкой, а за его фол был назначен пенальти, который реализовал Дмитрий Полоз.

Напомним, матч 18-го тура между прямыми конкурентами по турнирной таблице РПЛ — «Динамо» и «Зенитом» — состоится в Москве 12 декабря. Судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым обслужит эту встречу.

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Все новости / Спорт / ЭСК РФС признала ошибочным решение засчитать гол Комличенко в ворота «Зенита»
футбол Зенит ростов рпл Николай Комличенко
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