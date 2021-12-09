Макрон заявил о намерении провести онлайн-встречу с Путиным

Париж, 9 декабря. Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что на следующей неделе собирается провести переговоры с главой России Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.

Помимо этого, французский лидер уверен, что президент Соединенных Штатов Джо Байден продемонстрировал необходимость диалога с Путиным. Макрон также поблагодарил Байдена за то, что он до и после разговора с российским коллегой координировал свою позицию с лидерами Евросоюза.

Ранее Путин прокомментировал прошедшую онлайн-встречу с американским коллегой. По словам главы государства, его беседа с Байденом была открытой, предметной и конструктивной. Кроме того президент отметил важность продолжения диалога.