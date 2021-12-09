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Страны Прибалтики еще не договорились об увеличении поставок электроэнергии из России

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 20:17
Экономика
Страны Прибалтики еще не договорились об увеличении поставок электроэнергии из России
gov-murman.ru

Таллин, 9 декабря. Системные операторы электросети стран Балтии пока не договорились об увеличении поставок российской электроэнергии, заявил вице-канцлер отдела энергетики министерства экономики и инфраструктуры Эстонии Тимо Татар.

До нового года поставки из России осуществляться не будут, добавил эстонский политик. Серьезного прорыва по этому вопросу в настоящий момент нет. Власти Литвы анализируют ситуацию и пытаются понять, что можно сделать, пишет портал ERR со ссылкой на его слова.

Новой договоренности по поставкам электроэнергии можно ожидать только в начале следующего года. Таким образом, экспорт из РФ на рынок Прибалтики останется на уровне 200 МВт. Даже если дополнительная энергия будет поставлена из России, ее объемы не будут достаточными, чтобы решить энергопроблемы региона, отметил Татар.

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис ранее сообщил, что электросеть Балтии полностью отключится от российской к 2025 году. Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов уверен, что такой шаг является политическим, а не экономическим.

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прибалтика поставки российская электроэнергия
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