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Замглавы МИД РФ Рябков: визит замгоссекретаря США Нуланд в Москву пока не планируется

Политика
Замглавы МИД РФ Рябков: визит замгоссекретаря США Нуланд в Москву пока не планируется
Global Look Press  /  MFA Russia

Москва, 9 декабря. Визит заместителя американского государственного секретаря Виктории Нуланд в Москву пока не планируется, рассказал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Соответствующим заявлением он поделился, отвечая на вопросы журналистов. По словам заместителя главы российского внешнеполитического ведомства РФ, это все является достаточно подвижной материей, так как сегодня визит не планируется, а завтра может получиться наоборот.

«Я в данном случае безотносительно к тем или иным персоналиям говорю... Но пока нет никаких договоренностей на эту тему», — подчеркнул Рябков.

Ранее дипломат рассказал, что Российская Федерация и Соединенные Штаты подошли крайне близко к ситуации, когда может повториться Карибский кризис. По его словам, подобный вариант развития событий станет провалом внешней политики.

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Все новости / Политика / Замглавы МИД РФ Рябков: визит замгоссекретаря США Нуланд в Москву пока не планируется
сша рябков нуланд
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