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Экипажи перехватчиков МиГ-31 отработали около 40 дозаправок в воздухе под Челябинском

Армия
Экипажи перехватчиков МиГ-31 отработали около 40 дозаправок в воздухе под Челябинском
Народные новости России  /  Дмитрий Жаворонков

Челябинск, 9 декабря. Летчики российских сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31 Центрального военного округа (ЦВО) отработали летно-тактические учения под Челябинском.

Военные осуществили около 40 дозаправок топливом от авиатанкера Ил-78 на высоте от 4000 до 6000 метров, сообщила пресс-служба ЦВО. Истребители сближались с авиатанкером до 15-20 метров.

«Экипажи отработали парный подлет и заправку самолетов, управляя сверхзвуковыми боевыми воздушными кораблями на скорости около 700 км/ч», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Балтийский флот провел масштабные учения по борьбе за живучесть корабля в экстремальных условиях. Также известно, что спасатели Черноморского флота отработали маневры по снятию аварийного судна с мели, передает RT.

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цво военные учения миг-31
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