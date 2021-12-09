Экипажи перехватчиков МиГ-31 отработали около 40 дозаправок в воздухе под Челябинском

Челябинск, 9 декабря. Летчики российских сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31 Центрального военного округа (ЦВО) отработали летно-тактические учения под Челябинском.

Военные осуществили около 40 дозаправок топливом от авиатанкера Ил-78 на высоте от 4000 до 6000 метров, сообщила пресс-служба ЦВО. Истребители сближались с авиатанкером до 15-20 метров.

«Экипажи отработали парный подлет и заправку самолетов, управляя сверхзвуковыми боевыми воздушными кораблями на скорости около 700 км/ч», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Балтийский флот провел масштабные учения по борьбе за живучесть корабля в экстремальных условиях. Также известно, что спасатели Черноморского флота отработали маневры по снятию аварийного судна с мели, передает RT.