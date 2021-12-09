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Проект КамАЗа по сборке электрокаров стал отдельным стартапом

Экономика
Проект КамАЗа по сборке электрокаров стал отдельным стартапом
gov.spb.ru

Москва, 9 декабря. Создание компактного городского электрифицированного автомобиля «Кама» будет финансироваться одним из предпринимателей из списка Forbes. Об этом пишет газета «Ведомости».

Новым совладельцем проекта по сборке и выпуску электромобилей в России стал инвестор и бизнесмен Рубен Варданян. Он является одним из двухсот самых богатых людей РФ по версии журнала Forbes. Теперь предприниматель числится в консорциуме инвесторов. До этого проект развивал КамАЗ.

Впервые прототип «Кама-1» показали в российской столице в конце прошлого года. Модель была создана при совместном сотрудничестве КамАЗа и Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Машина растянулась на 3,4 м, а ее «начинка» включила литий-ионный аккумулятор на 33 кВт, электрический силовой агрегат на 80 кВт и интеллектуальную систему поддержки водителя III уровня. По заверениям разработчиков, данная модель может преодолевать до 250 км без подзарядки.

По данным на сентябрь, завод уже перешел от стадии разработки к стадии подготовки серийного выпуска «Камы». Ожидается, что производство машин стартует в 2024 или 2025 году. Стоимость электромобиля может составить от 1 до 1,3 млн рублей.

Предприятие «Автотор», расположенное в Калининграде, также намеревается заняться выпуском электрокаров собственного производства. Предполагается, что первая партия будет собираться уже в 2023 году.

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