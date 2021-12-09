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Биржевые индексы США завершили торги ростом на оптимизме по вакцинации

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 20:12
Экономика
Биржевые индексы США завершили торги ростом на оптимизме по вакцинации
Global Look Press  /  Michael Nagle / Xinhua

Нью-Йорк, 9 декабря. Американский рынок акций завершил торговую сессию ростом на фоне оптимизма инвесторов по поводу вакцинации от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones вырос на 0,1% и достиг 35 754,75 пункта. Индекс S&P 500 поднялся на 0,3%, до 4701,21 пункта. Nasdaq повысился до 15 786,99 пункта (+0,6%).

Накануне компания Pfizer сообщила, что три дозы ее вакцины смогли нейтрализовать новый штамм коронавируса «Омикрон». Американские фармацевты также заверили, что, если потребуется, то новая вакцина будет готова к марту 2022 года.

Известный американский финансист Рэй Далио ранее заявил, что мир находится на гране глобальной экономической катастрофы. Он считает, что в скором времени США и Китай могут начать войну, что станет ударом для мировой экономики. По словам эксперта, даже если кризиса не случится, то все равно катастрофы неизбежны, как показывает практика последних столетий.

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