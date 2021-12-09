Президент Эквадора отказался объясняться перед парламентом из-за «Досье Пандоры»

Кито, 9 декабря. Президент Эквадора Гильермо Лассо отказался выступить перед Национальным собранием с объяснениями касательно обвинений, предъявленных в «Досье Пандоры». Об этом глава государства сообщил в ходе выступления перед СМИ.

«Я отправлю письмо Национальному собранию, в котором напишу, что уже есть доклад генерального контролера о недостаточных доказательствах. Что еще им надо?» — отметил Лассо в заявлении для прессы.

Он добавил, что отчет контролера является «всеобъемлющим и абсолютно ясным», в связи с чем нет необходимости в его выступлении перед законодательным органом и повторении выводов аудитора.

???? #Atención | Presidente @LassoGuillermo: ???? “No pueden derogar la Ley porque la iniciativa en carácter tributario es del Presidente no de la Asamblea... No pueden demandar su inconstitucionalidad porque se han cumplido con todas las formas constitucionales”. pic.twitter.com/lKIHMVQCBq — Radio Pichincha (@radio_pichincha) December 8, 2021

8 декабря Национальным собранием было принято решение призвать президента выступить перед законодательным органом с объяснениями касательно обвинений, предъявленных в «Досье Пандоры».

Данные меры были приняты после того, как генеральный контролер Эквадора завершил процесс расследования против президента Гильермо Лассо на основе информации в «Досье Пандоры», так как не было обнаружено объективных фактов, свидетельствующих о том, что Лассо являлся прямым или косвенным владельцем активов в налоговых убежищах в период выдвижения своей кандидатуры на пост президента и исполнения его полномочий.

Федеральное агентство новостей / Федеральное агентство новостей

Согласно публикации Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), Лассо в прошлом руководил 14 офшорными компаниями, большинство из которых были зарегистрированы в Панаме. В декабре 2017 года, через три месяца после принятия закона о запрете госслужащим иметь активы в налоговых убежищах, политик передал свое имущество двум трактовым фондам, расположенным в американском штате Южная Дакота.

Генеральная прокуратура страны начала предварительную проверку в отношении президента 21 октября. Инициатором расследования стал один из соперников Лассо на президентских выборах Яку Перес.