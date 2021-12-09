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Президент Эквадора отказался объясняться перед парламентом из-за «Досье Пандоры»

Весь мир
Президент Эквадора отказался объясняться перед парламентом из-за «Досье Пандоры»
Global Look Press  /  Ricardo Rubio/Keystone Press Agency

Кито, 9 декабря. Президент Эквадора Гильермо Лассо отказался выступить перед Национальным собранием с объяснениями касательно обвинений, предъявленных в «Досье Пандоры». Об этом глава государства сообщил в ходе выступления перед СМИ.

«Я отправлю письмо Национальному собранию, в котором напишу, что уже есть доклад генерального контролера о недостаточных доказательствах. Что еще им надо?» — отметил Лассо в заявлении для прессы.

Он добавил, что отчет контролера является «всеобъемлющим и абсолютно ясным», в связи с чем нет необходимости в его выступлении перед законодательным органом и повторении выводов аудитора.

8 декабря Национальным собранием было принято решение призвать президента выступить перед законодательным органом с объяснениями касательно обвинений, предъявленных в «Досье Пандоры».

Данные меры были приняты после того, как генеральный контролер Эквадора завершил процесс расследования против президента Гильермо Лассо на основе информации в «Досье Пандоры», так как не было обнаружено объективных фактов, свидетельствующих о том, что Лассо являлся прямым или косвенным владельцем активов в налоговых убежищах в период выдвижения своей кандидатуры на пост президента и исполнения его полномочий.

Президент Эквадора отказался объясняться перед парламентом из-за «Досье Пандоры»
Федеральное агентство новостей / Федеральное агентство новостей

Согласно публикации Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), Лассо в прошлом руководил 14 офшорными компаниями, большинство из которых были зарегистрированы в Панаме. В декабре 2017 года, через три месяца после принятия закона о запрете госслужащим иметь активы в налоговых убежищах, политик передал свое имущество двум трактовым фондам, расположенным в американском штате Южная Дакота.

Генеральная прокуратура страны начала предварительную проверку в отношении президента 21 октября. Инициатором расследования стал один из соперников Лассо на президентских выборах Яку Перес.

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