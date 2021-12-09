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Донбасс сегодня: Киев стягивает «Смерчи» и «Ураганы», авто с офицерами ВСУ подорвалось на мине
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев стягивает «Смерчи» и «Ураганы», авто с офицерами ВСУ подорвалось на мине
Федеральное агентство новостей  / 

Донбасс, 9 декабря. Киев стягивает «Смерчи» и «Ураганы» к линии фронта. Автомобиль с офицерами ВСУ подорвался в ДНР. Украинские силовики занимают дома мирных жителей. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки Вооруженные силы Украины стреляли по Донбассу дважды — один раз на горловском направлении обороны Донецкой Народной Республики, второй — на мариупольском. В обоих случаях применялись противотанковые гранатометы, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие. Жертв и разрушений не зафиксировано. Огонь в направлении населенных пунктов Луганской Народной Республики не открывался.

Киев стягивает «Смерчи» и «Ураганы» к линии фронта

Тревожные данные приводит международная мониторинговая миссия ОБСЕ в своих отчетах. Наблюдатели сообщают об отсутствии в местах хранения, определенных для украинской армии Минскими соглашениями, восьми единиц реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» калибром 220 мм, а также шести смертоносных 300-мм РСЗО «Смерч». Кроме того, в районе железнодорожной станции «Зачатовка» в Донецкой области иностранцы зафиксировали 12 122-мм гаубиц «Гвоздика» и 2 противотанковых ракетных комплекса «Штурм-С» калибром 130 мм.

Автомобиль с офицерами ВСУ подорвался в ДНР

Серьезное ЧП произошло в зоне ответственности восточной оперативно-тактической группировки Украины в Донецкой области, сообщают в управлении Народной милиции ДНР. Группа солдат и офицеров ВСУ на автомобиле проводила рекогносцировку местности в районе поселка Богдановки, водитель авто допустил схождение с согласованного маршрута и наехал на противотанковую мину ТМ-62. Результатом стала гибель самого водителя и различные ранения четверых военнослужащих. Все пострадавшие являются солдатами и офицерами 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Командование данного соединения в вышестоящий штаб доклад об инциденте не произвело. В Донецке полагают, что потери будут списаны на мифические обстрелы со стороны Народной милиции.

Массовая драка в ВСУ привела к потерям

Один военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ погиб и еще один получил ранения в результате массовой драки, устроенной военными в день своего профессионального праздника 6 декабря. Об этом корреспонденту ФАН рассказали в управлении Народной милиции ЛНР. Мотивом драки стали взаимные обвинения двух солдат в краже алкоголя, драка быстро переросла в поножовщину и закончилась смертельным исходом.

Украинские силовики занимают дома мирных жителей

Об этом корреспонденту ФАН рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР со ссылкой на информацию, поступившую на горячую линию ведомства от жителей подконтрольных Киеву территорий. Жители Станицы Луганской массово жалуются правоохранителям республики на военнослужащих ВСУ, которые без спросу вселяются в законсервированные дома уехавших от войны людей. При попытке соседей, присматривающих за чужим имуществом на время отсутствия хозяев, выселить незваных гостей из ВСУ, последние избивают их. Жалобы людей в правоохранительные органы Украины остаются без рассмотрения, жители Станицы просят помощи у правоохранителей ЛНР.

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