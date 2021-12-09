Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина устроила дефиле в сапогах и свитере

Москва, 9 декабря. Время летит очень быстро. Вот уже и Примадонна всея Руси Алла Пугачева и ее супруг-пародист Максим Галкин отпраздновали фаянсовую свадьбу. Трудно поверить, но счастливые супруги действительно вместе уже десять лет. Они прекрасно живут в собственном замке в деревне Грязь и растят там замечательных детей-двойняшек Лизу и Гарри, которые, к слову, в этом году уже пошли во второй класс, пишет Teleprogramma.pro.

2021 год стал для супругов очень богатым на события. Они постоянно появляются на светских раутах и вечеринках. Иногда они берут с собой и своих детей. Да и дома скучать Галкиным-Пугачевым не приходится. После наступления зимы малыши часто играют в заснеженном саду и готовят свои блюда на кухне.

9 декабря Максим Галкин снял на видео очередное дефиле Лизы Галкиной, которое она устроила прямо в холле семейного дома.

Девочка облачилась в свитер с пышными рукавами, брюки и сапоги-трубы, которые прекрасно дополнили ее монохромный образ. Девочка сначала шла вприпрыжку, а потом покрасовалась перед родителем.

Pr Scr instagram.com / @maxgalkinru

«Какой у вас наряд, Елизавета!» — заявил Максим.

Но потом юморист не сдержал смех. Его развеселило серьезное выражение лица его дочери.

Стоит отметить, что сапоги-трубы в этом сезоне в тренде. Они уже были замечены на ногах Ксении Бородиной, Саши Савельевой из группы «Фабрика», Натальи Водяновой и других модниц.

Поклонники просто сошли с ума от того, как выглядит маленькая дочь Аллы Борисовны. Очевидно, что девочка унаследовала мамин уникальный вкус. Певица ранее тоже выбирала наряды с пышными рукавами.

«Ну что за куколка»; «Маленькая модель»; «Ну просто чудесная»; «Какие сапожки»; «Папа знает толк в нарядах и комплиментах»; «Прям как мама в юности»; «Выглядит так стильно», — не удержались и прокомментировали публикацию подписчики.

Ранее сообщалось, что Максим Галкин называет при детях Аллу Пугачеву мамой.