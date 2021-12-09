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Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина устроила дефиле в сапогах и свитере
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина устроила дефиле в сапогах и свитере
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 9 декабря. Время летит очень быстро. Вот уже и Примадонна всея Руси Алла Пугачева и ее супруг-пародист Максим Галкин отпраздновали фаянсовую свадьбу. Трудно поверить, но счастливые супруги действительно вместе уже десять лет. Они прекрасно живут в собственном замке в деревне Грязь и растят там замечательных детей-двойняшек Лизу и Гарри, которые, к слову, в этом году уже пошли во второй класс, пишет Teleprogramma.pro.

2021 год стал для супругов очень богатым на события. Они постоянно появляются на светских раутах и вечеринках. Иногда они берут с собой и своих детей. Да и дома скучать Галкиным-Пугачевым не приходится. После наступления зимы малыши часто играют в заснеженном саду и готовят свои блюда на кухне.

9 декабря Максим Галкин снял на видео очередное дефиле Лизы Галкиной, которое она устроила прямо в холле семейного дома.

Девочка облачилась в свитер с пышными рукавами, брюки и сапоги-трубы, которые прекрасно дополнили ее монохромный образ. Девочка сначала шла вприпрыжку, а потом покрасовалась перед родителем.

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина устроила дефиле в сапогах и свитере
Pr Scr instagram.com / @maxgalkinru

«Какой у вас наряд, Елизавета!» — заявил Максим.

Но потом юморист не сдержал смех. Его развеселило серьезное выражение лица его дочери.

Стоит отметить, что сапоги-трубы в этом сезоне в тренде. Они уже были замечены на ногах Ксении Бородиной, Саши Савельевой из группы «Фабрика», Натальи Водяновой и других модниц.

Поклонники просто сошли с ума от того, как выглядит маленькая дочь Аллы Борисовны. Очевидно, что девочка унаследовала мамин уникальный вкус. Певица ранее тоже выбирала наряды с пышными рукавами.

«Ну что за куколка»;

«Маленькая модель»;

«Ну просто чудесная»;

«Какие сапожки»;

«Папа знает толк в нарядах и комплиментах»;

«Прям как мама в юности»;

«Выглядит так стильно», — не удержались и прокомментировали публикацию подписчики.

Ранее сообщалось, что Максим Галкин называет при детях Аллу Пугачеву мамой.

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Все новости / Шоу-бизнес / Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина устроила дефиле в сапогах и свитере
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