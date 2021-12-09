Роскосмос перенес на резервную дату запуск ракеты «Протон-М» со спутниками «Экспресс»

Москва, 9 декабря. Запуск российской ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома Байконур с аппаратами «Экспресс» перенесли на резервную дату.

В сообщении Роскосмоса говорится, что пуск ракеты должен состояться 12 декабря в 15:09 (по московскому времени). Изначально называлась дата 6 декабря, однако госкорпорации пришлось повременить с пуском из-за замечаний технического руководства к разгонному блоку «Бриз-М».

«Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и космическими аппаратами "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" переносится на резервную дату», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что это будет второй пуск тяжелой ракеты «Протон-М» в текущем году. Подчеркнем, что спутники «Экспресс» образуют орбитальную группировку «Космической связи», предназначенной для предоставления услуг телерадиовещания, телефонии, передачи данных и создания сетей связи.

Ранее сообщалось, что программа пилотируемых полетов на космических кораблях «Союз» в 2023 году будет весьма напряженной. В Роскосмосе объяснили это большим спросом на них.