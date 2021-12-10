Эрдоган призвал граждан Турции поверить в его новую экономическую модель

Fitch ожидает, что в этом месяце инфляция в Турции достигнет 25%; экономический кризис заставляет турок распродавать свою одежду; оппозиция собрала десятки тысяч протестующих с требованием досрочных выборов; блат и кумовство уничтожают квалифицированную турецкую дипломатию. Автор Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Экономика

Fitch ожидает роста инфляции в Турции до 25%

Международное агентство кредитных рейтингов Fitch пересмотрело свою оценку и ожидает ускорения роста инфляции потребительских цен в Турции до 25% в год.

Также, согласно новому прогнозу, инфляция достигнет пика в начале следующего года, а к концу 2022-го замедлится до 19%.

Уровень инфляции потребительских цен в Турции вырос до 21,3% в ноябре с 19,9% в предыдущем месяце после того, как лира за считанные дни обесценилась на 40% по отношению к доллару.

По мнению аналитиков Fitch, сильный экономический рост, растущая инфляция и слабая лира требуют от Центробанка Турции повышения ключевой процентной ставки. Однако турецкий президент настаивает на ее снижении, провоцируя гиперинфляцию.

Fitch, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 17,2'den yüzde 25'e yükselttihttps://t.co/9pPdbGrBER pic.twitter.com/1NaysPaqOf — İleri Haber (@ilerihaber) December 8, 2021

Турецкий президент призвал граждан поверить в его новую экономическую модель

Несмотря на резкое падение национальной валюты, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил 8 декабря, что турецкий народ должен набраться терпения и довериться новой экономической модели правительства.

Падение лиры было вызвано агрессивным смягчением денежно-кредитной политики, которое экономисты и оппозиционные политики считают безрассудным. Согласно официальным данным, инфляция в ноябре подскочила до трехлетнего максимума.

Однако Эрдоган считает, что рост цен в Турции был вызван не действиями правительства, а жадностью и импортными ценами.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Stokçuluk yaparak piyasayı zehirleyenlerle sonuna kadar mücadele edeceğiz...https://t.co/02l8hdJm2U pic.twitter.com/CDS7sH88om — F5Haber ???????? (@f5haber) December 8, 2021

Экономический кризис заставляет турок распродавать свою одежду

Как пишет газета Cumhuriyet, по мере того как лира продолжает падать, безработица достигает беспрецедентного уровня, а цены на товары стремительно растут, все больше граждан Турции пытаются справиться с огромным снижением покупательной способности, распродавая свои вещи.

В качестве примера газета привела рынок стамбульского района Ускюдар, который когда-то был заполнен студентами, покупающими подержанные вещи. Теперь сюда приходят люди, пытающиеся продать свою одежду, чтобы иметь возможность приобрести продукты в условиях текущего экономического кризиса.

Zamlar ve kur yurttaşın belini büktü; "Spotçular Çarşısı’na vatandaşlar artık ikinci el eşya almaya değil, borçları için eşyalarını satmaya geliyor"https://t.co/z814kg24xl — T24 (@t24comtr) December 8, 2021

Внутренняя политика

Оппозиция устроила протесты с требованием досрочных выборов

«Республиканская народная партия» (РНП) в прошлые выходные провела первый многотысячный митинг, главной целью которого было показать, как сильно граждане Турции желают сменить власть в республике.

На протестную акцию в городе Мерсин пришло более 40 000 человек. На сцене вместе главой РНП Кемалем Кылычдароглу выступили предприниматель, учительница, безработная выпускница университета и женщина-фермер. В своих обращениях они пожаловались на трудности.

На митинге лидер оппозиции пообещал, что искоренит коррупцию, поможет педагогам найти работу, фермерам и предпринимателям решить материальные проблемы.

По мнению политологов, Кылычдароглу демонстрирует переход к более жесткому противостоянию с президентом Эрдоганом.

Турецкие депутаты подрались в парламенте

Законодатели Турции 8 декабря в течение дня обсуждали бюджет, но так и не смогли прийти к консенсусу. Напряжение в парламенте накалилось, и депутаты перешли к разборкам на кулаках. Бой разгорелся после речи депутата РНП, которая задела министра внутренних дел Сулеймана Сойлу.

Депутат напомнил о связях министра с беглым турецким бизнесменом Сезгином Бараном Коркмазом. Как утверждается, второй покинул Турцию после предупреждений Сойлу о том, что в отношении него начато расследование. Глава МВД назвал парламентария лжецом и спровоцировал драку.

По мнению представителей оппозиции, Сойлу не захотел отвечать на неудобные вопросы депутата и намеренно начал потасовку.

Soylu bugün mecliste muhalefetin sorularına cevap veremeyince yine, kavga çıkarıp arkadaşlarının arkasına saklanıp kaçtı…



KAÇAMAYACAKSIN SOYLU! pic.twitter.com/bZM8vCfNQd — Engin Özkoç (@enginozkoc) December 8, 2021

Турецким отставным адмиралам грозят тюремные сроки

Прокуратура требует от трех до 12 лет тюремного заключения для 103 отставных адмиралов, которые подписали заявление в поддержку «Конвенции Монтре».

Согласно обвинительному заключению Генеральной прокуратуры Анкары, адмиралы обвиняются в сговоре «против безопасности государства и конституционного порядка».

В апреле этого года группа адмиралов подписала документ, в котором выражается обеспокоенность возможным выходом Турции из «Конвенции Монтре», регулирующей использование черноморских проливов. По словам военных, подобное решение сыграет против безопасности Турции.

Однако правящая «Партия справедливости и развития» (ПСР) восприняла эти заявления как вызов в свой адрес, а президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил отставных офицеров в намеках на госпереворот. Десть из подписавших документ военных были задержаны и помещены под арест.

103 emekli amiral hakkında iddianame hazırlandı: 12 yıl hapis cezası isteniyor https://t.co/oy8XoX9z60 pic.twitter.com/mpeBbYOswX — Demokrat Haber (@DemokratHaber) December 7, 2021

Внешняя политика

Турция пытается наладить отношения со странами Персидского залива

Реджеп Тайип Эрдоган 6 декабря заявил, что Анкара будет работать над устранением любых «недопониманий» в отношениях с арабскими государствами.

В последние годы связи Турции с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Саудовской Аравией и Египтом серьезно ухудшились.

Эрдоган встретился с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном в Анкаре в прошлом месяце, что стало первым подобным визитом за десять лет.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan: Türk yapısı olarak, Türkiye olarak tüm Körfez ülkeleriyle olan birlikteliğimizi, dayanışmamızı, bundan sonraki ilişkileri çok daha güçlenerek devam ettirmekten yanayız. pic.twitter.com/Cp3ZApeFpv — AK Parti (@Akparti) December 6, 2021

Турция экспортирует более 120 наименований оборонной продукции

За последнее десятилетие турецкая оборонная промышленность наладила поставки вооружений в 170 стран, заявил 4 декабря глава Управления оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаил Демир.

«Если почти 20 лет назад было реализовано всего 62 оборонных проекта, сегодня это число превысило 750. Около половины из них осуществлены за последние 5 лет», — заявил он.

Кроме этого, Демир добавил, что оборонный и аэрокосмический экспорт за первые 11 месяцев этого года увеличился на 40% по сравнению с тем же периодом годом ранее, достигнув 2,8 миллиарда долларов. По его словам, в SSB ожидают завершить 2021 год экспортом на общую сумму более 3 миллиардов долларов.

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den S-400 ve F-35 açıklamasıhttps://t.co/4VX25AM6gZ pic.twitter.com/DQKXvxr6Ss — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) December 5, 2021

Делегация ОАЭ провела переговоры с оборонными компаниями Турции

7 декабря агентство Bloomberg сообщило, что группа чиновников из Объединенных Арабских Эмиратов прибыла в Анкару для изучения возможного сотрудничества с оборонными предприятиями Турции.

Это событие было воспринято неоднозначно в оппозиционных кругах республики. Ранее руководство РНП предупреждало, что не даст правительству продать доли государственных предприятий в сфере оборонной промышленности, как это произошло в 2019 году с танковым заводом, разработавшим проект Altay. Тогда ПСР позволила приобрести долю в компании инвесторам из Катара.

Делегация из ОАЭ провела встречи с представителями ряда оборонных предприятий Турции, включая Aselsan.

Bloomberg: BAE yetkilileri, ASELSAN dahil olmak üzere Ankara'da savunma sanayi şirketleriyle görüştühttps://t.co/UWA8W6rcO7 pic.twitter.com/9iHdzoEdFi — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 7, 2021

Блат и кумовство уничтожают квалифицированную турецкую дипломатию

Рост количества политических назначенцев на дипломатические посты подорвал способность Анкары грамотно вести международные дела. Об этом пишет обозреватель Al-Monitor Семих Идиз.

По его мнению, когда-то Министерство иностранных дел Турции в настоящий момент находится в упадке. Его главной причиной является то, что должность дипломатов в стране получают сторонников правительства Эрдогана в качестве поощрения.

Аналогичное мнение высказывают и бывшие послы, которые работали в интересах МИД Турции в ключевых для республики зарубежных странах.

“Patronage marginalizes qualified Turkish diplomats” Semih İdiz https://t.co/5eCJfg2P7M via @AlMonitor — Ambassador Namik Tan (@NamikTan) December 4, 2021

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.