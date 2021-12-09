Российский жилищный рынок стабилизировался на фоне подорожания зарубежной недвижимости

Москва, 9 декабря. Несмотря на ощутимый прирост цен в отечественном жилищном секторе, он является далеко не самым быстрорастущим, пришли к выводу аналитики агентства Knight Frank. Об этом пишет издание INFOX.

Недвижимость во многих государствах планеты сейчас продолжает быстро набирать в цене, в то время как на территории Российской Федерации жилищный рынок, напротив, переходит к фазе стабилизации.

Так, рейтинг стран по приросту стоимости объектов недвижимости от Knight Frank ставит Россию только на 14-е место. Перечень включает 56 стран. Аналитики выяснили, что в третьем квартале года жилье в нашей стране подорожало на 14,6% по отношению к прошлому году. Если делать поправку на инфляцию, то прирост составляет 7,1%.

Отмечается, что темпы ценового роста стали гораздо медленнее, что подтверждает передвижение РФ по местам в списке — 8-я позиция в 2020 году и 10-е место во II квартале текущего года.

Больше всего цены на жилье выросли в Турции. Специалисты указывают на прирост в 35,5%, который объясняется активным спросом на турецкую недвижимость, который формируется иностранными резидентами. «Серебро» рейтинга досталось Южной Корее с ростом цен в 26,4%. Далее идут Новая Зеландия (+21,9%), Швеция (20,3%) и Австралия с 18,9% роста.

Некоторые страны, напротив, столкнулись с уменьшением цен в сегменте. Подобные тренды стали актуальны в Испании, где жилье подешевело на 1,4%, и в Италии, — там стоимость недвижимости снизилась на 2,2%.

Представители Knight Frank отмечают. что ситуация в России отличается сейчас нормализацией спроса, так как активность покупателей уменьшается из-за увеличения ключевой ставки, что влияет на охлаждение популярности ипотечных кредитов, потому что ставка по ним становится не такой интересной.

Недвижимость можно использовать как источник заработка, причем есть несколько способов подзаработать на инвестициях в жилищную сферу, ранее отметил в комментарии телеканалу «Санкт-Петербург» специалист по оценке недвижимости Дмитрий Соломников.