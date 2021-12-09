Глава МИД Франции посетил Алжир с целью возродить двусторонние отношения

Алжир, 9 декабря. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан прибыл в АНДР в рамках инициативы по возрождению двусторонних отношений, которые в течение нескольких месяцев подряд остаются напряженными.

В столице североафриканской республики дипломата принял президент Абдельмаджид Теббун. Их встреча продолжалась более полутора часов. Кроме того, Ле Дриан провел длительные переговоры со своим алжирским коллегой Рамтаном Ламамрой.

«Я надеюсь, что наши страны вернутся к спокойным отношениям и смогут вместе смотреть в будущее», — сказал глава французского МИД в заявлении по итогам встреч.

По информации дипломатических источников в Париже, в ходе прошедших переговоров особое внимание уделялось депортации нелегалов из Франции. Источники ожидают, что на дальнейших встречах обсуждение этой темы продолжится.

Ле Дриан также затронул вопрос закрытия Алжиром воздушного пространства для французских военных самолетов, участвующих в операциях на африканском побережье. Хотя консультации в этом отношении начались, каких-либо договоренностей достичь пока не удалось.

Источники утверждают, что переговоры коснулись также и ливийской проблемы. При этом обе стороны согласны в том, что условием выхода из кризиса в этом североафриканском государстве являются выборы и формирование легитимной власти.

Резкое охлаждение отношений между Парижем и Алжиром наметилось после заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что АНДР вследствие обретения независимости живет «на доходы от истории». Он также поставил под сомнение существование отдельной нации у североафриканской страны. Результатом стало решение последней в срочном порядке отозвать своего посла из Парижа и ускорить процесс отказа от французского языка.