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Американист Дробницкий указал на неизбежность распада Украины как государства

Политика
Американист Дробницкий указал на неизбежность распада Украины как государства
Prt Scr youtube.com  /  Дмитрий Дробницкий / Россия 1

Москва, 9 декабря. Распад Украины как государства неизбежен, его могут ускорить только два фактора. Соответствующим мнением поделился американист Дмитрий Дробницкий.

Украинское государство играет на международной арене роль жертвы «российской агрессии». Также его используют для того, чтобы сформировать в определенных политических кругах общественное мнение, подчеркнул он. Таким образом, как только Запад перестанет нуждаться в таких услугах, сработает первый фактор, отметил американист. Об этом эксперт рассказал в ходе разговора с изданием «Украина.ру».

Также, по мнению эксперта, причиной, сдерживающей распад Украины, является ее контроль над энергетическим балансом Европы. Однако, как только объявят о запуске газопровода «Северный поток — 2», смысл существования Киева как государства исчезнет, отметил Дробницкий. Следовательно, уже второй фактор приведет в действие развал украинского государства.

«Какие-то части попадут в орбиту России, какие-то части попадут в орбиту других стран, какие-то ее части станут зонами постоянного вялотекущего конфликта», – высказался американист.

Ранее сообщалось, что пользователей Telegram рассмешило заявление президента Украины Владимира Зеленского о строительстве на территории страны нового завода по производству военных дронов. Некоторые упрекнули главу государства в нежелании решать реальные проблемы, указав на огромное количество социально-экономических трудностей.

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украина дробницкий распад
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