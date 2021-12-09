Марокко планирует купить у Франции восемь вертолетов Caracal H225M

Рабат, 9 декабря. Марокко ведет переговоры с Францией о приобретении восьми вертолетов Eurocopter EC725 Caracal (современное название – Airbus Helicopters H225M).

По сообщению газеты La Tribune, Рабат обсуждает в настоящее время данный вопрос с компанией Airbus Helicopters. Согласно информации арабского сайта Defence Arabic, провал этой сделки не скажется негативно на вооруженных силах королевства. Марокко сможет расширить переговоры с американской стороной о более эффективных и менее дорогостоящих вертолетах. При этом Вашингтон имеет четкие позиции по досье Западной Сахары.

Caracal H225M — французский тактический многофункциональный транспортный вертолет с дальностью полета 1300 км и максимальной скоростью 324 км/ч. Работает в любых погодных и чрезвычайных боевых условиях. Может перевозить 20 солдат со всем военным снаряжением.

Неделей ранее стало известно, что в рамках наращивания вооружения и нормализации отношений с Израилем Марокко заключило контракт с компанией Israel Aerospace Industries (IAI). По условиям сделки Рабат получит партию ударно-разведывательных БПЛА общей стоимостью 22 млрд долларов.