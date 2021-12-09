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Компания Indian Oil спрогнозировала цены на нефть в 2022 году

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 19:41
Экономика
Компания Indian Oil спрогнозировала цены на нефть в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня»

Нью-Дели, 9 декабря. Цены на нефть в следующем году будут держаться в диапазоне 70-80 долларов за баррель, заявил директор по исследованиям и разработкам крупнейшей нефтегазовой компании Индии Indian Oil С. Рамакумар.

Данный прогноз может быть учтен в случае, если «не случится чего-то необычного и непредвиденного». Под такими обстоятельствами он подразумевает, в том числе, негативное развитие ситуации с распространением штамма «Омикрон».

«Специалисты говорят, что этот вариант вируса высоко заразен, однако наносит гораздо меньший ущерб, нежели предыдущий», — добавил топ-менеджер индийской компании.

Аналитики JPMorgan в свою очередь предсказывали, что в следующем году стоимость черного золота на пике достигнет 125 долларов за «бочку». Эксперты также не исключили, что на фоне ограничений ОПЕК по добыче сырья котировки к 2023-му увеличатся до 150 долларов.

Тем временем цена североморской марки нефти Brent на торгах лондонской биржи ICE достигла 76,42 доллара за баррель. Техасская WTI также подросла до 73,06 доллара за «бочку».

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цены на нефть Indian Oil мировой рынок нефти
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