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Чемпионка РФ по боксу Рейнгардт надеется, что трансгендеры не появятся в этом виде спорта

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 19:39
Спорт
Чемпионка РФ по боксу Рейнгардт надеется, что трансгендеры не появятся в этом виде спорта
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 9 декабря. Двукратный призер чемпионата мира по боксу Мария Рейнгардт прокомментировала вероятность появления трансгендеров в боевом виде спорта.

Рейнгардт стала спикером пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» на тему «Разрушат ли трансгендеры женский бокс в России и мире». Спортсменка ответила на вопросы журналистов о возможном участии сексуальных меньшинств в спортивных соревнованиях.

«Я хочу сказать одно, что в боксе такого нет. Я надеюсь, что этого не будет. В любом случае всегда у нас решают какие-то вопросы подтвердительные бумаги. <...> Если мужчина придет и скажет: «Я чувствую себя женщиной и хочу боксировать», ну навряд ли у него это получится. Потому что у него должно быть подтверждение, что он женщина, справка от гинеколога», — объяснила чемпионка России по боксу.

Спортсменка отметила, что на международных соревнованиях таких требований нет. Там имеет значение уровень тестостерона, который является обратимым гормоном. Рейнгардт рассказала, что в Америке, Канаде, в Новой Зеландии и ряде других европейских стран женщины жалуются на разрушение спорта, так как у них не остается шанса на победу.

Боксер также назвала суммы гонораров для победительниц чемпионата России. По ее словам, за первое место спортсменка может получить 500 тысяч рублей и машину, за серебро — 250 тысяч рублей, а за третье место — 150 тысяч рублей призовых.

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бокс спорт трансгендеры Рейнгардт
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