Банги, 9 декабря. Национальная армия Центральноафриканской Республики (FACA) готовит несколько крупных антитеррористических мероприятий для окончательной зачистки страны от боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), сообщает Le Potentiel Centrafricain.

«Правительство отреагировало на активизацию радикалов в удаленных провинциях ЦАР и направило в уязвимые регионы дополнительные подразделения вооруженных сил. Бандиты знают об этом и теперь убегают в соседние страны, как бешеные собаки. В настоящее время бойцы FACA при поддержке союзных сил из России и Руанды одерживают одну победу за другой и ликвидируют оставшихся боевиков. Преступникам больше нет места в нашей стране», — говорится в материале издания.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Журналисты отметили, что благодаря усилиям правительственных войск в ЦАР стало гораздо безопаснее. Корреспонденты уверены, что в ближайшее время члены группировок, годами терроризировавшие мирное население, отправятся на скамью подсудимых и ответят за бесчинства против центральноафриканцев:

«Национальная армия хорошо подготовлена. Боевики пытаются скрыться, но войска будут преследовать их до последнего. Согласно информации из наших надежных источников, власти ЦАР готовят несколько масштабных операций по зачистке населенных пунктов от бандформирований. Правительство сделает все, чтобы в этот раз радикалы не смогли пересечь границу и скрыться в соседних государствах».

Ранее ФАН сообщал, что боевики из группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) покинули оккупированный город Куанго сразу после того, как узнали, что к нему выдвинулись подготовленные отечественными инструкторами подразделения правительственных войск. Благодаря поддержке российских специалистов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», бойцам FACA удалось освободить населенный пункт и зачистить его окрестности.