WSJ: власти Китая ужесточают контроль над центральным банком

Пекин, 9 декабря. Китайские власти ужесточают контроль над Народным банком КНР (НБК), пишет издание The Wall Street Journal.

Журналисты напомнили, что центральный банк страны никогда не был политически независимым, но в то же время имел особый статус. На этой неделе НБК под давлением властей пошел на снижение нормы обязательного резервирования для банков. При этом незадолго до этого регулятор намекал, что не планирует смягчать монетарную политику.

Народный банк вошел в число 25 государственных финансовых институтов, проверку которых власти КНР инициировали этой осенью. В последние недели инспектора Коммунистической партии Китая (КПК) приходили в офис НБК, где опрашивали служащих и проверяли документы. Как говорят источники WSJ, основной посыл проверяющих заключался в том, что Пекин не допускает разговоров о независимости регулятора. По мнению КПК, центральный банк должен подчиняться властям.

Агентство Fitch ранее понизило рейтинг застройщика Evergrande до уровня «ограниченного дефолта». Это означает, что компания признана неплательщиком.