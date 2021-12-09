Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 декабря 20:10
20:07
Весь мир
Сирия примет Арабскую энергетическую конференцию в 2024 году
20:05
Армия
PM: США сделают ставку на авианосец Harry S. Truman в «войне» с Россией на Балтике
20:03
Весь мир
Караван мигрантов достиг мексиканского штата Пуэбла
20:01
Общество
Психолог Миллер рассказала о скрытых свойствах главного цвета 2022 года
20:00
Видео
Благотворительный магазин для многодетных семей открылся на Кавказе
19:59
Наука
Роскосмос перенес на резервную дату запуск ракеты «Протон-М» со спутниками «Экспресс»
19:59
Происшествия
Два человека стали жертвами ДТП с большегрузами под Тюменью
19:58
Общество
Квартиру — студентке, авто — пенсионерке: в Самаре вновь разыграли призы за вакцинацию
19:58
Общество
Вирусолог Альтштейн призвал не давать QR-коды бессимптомно переболевшим COVID-19
19:56
Происшествия
Житель Ульяновска сломал нос девушке-полицейскому в магазине на улице Рябикова
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

WSJ: власти Китая ужесточают контроль над центральным банком

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 19:34
Экономика
WSJ: власти Китая ужесточают контроль над центральным банком
wikipedia.org  /  David290 / CC BY-SA 4.0

Пекин, 9 декабря. Китайские власти ужесточают контроль над Народным банком КНР (НБК), пишет издание The Wall Street Journal.

Журналисты напомнили, что центральный банк страны никогда не был политически независимым, но в то же время имел особый статус. На этой неделе НБК под давлением властей пошел на снижение нормы обязательного резервирования для банков. При этом незадолго до этого регулятор намекал, что не планирует смягчать монетарную политику.

Народный банк вошел в число 25 государственных финансовых институтов, проверку которых власти КНР инициировали этой осенью. В последние недели инспектора Коммунистической партии Китая (КПК) приходили в офис НБК, где опрашивали служащих и проверяли документы. Как говорят источники WSJ, основной посыл проверяющих заключался в том, что Пекин не допускает разговоров о независимости регулятора. По мнению КПК, центральный банк должен подчиняться властям.

Агентство Fitch ранее понизило рейтинг застройщика Evergrande до уровня «ограниченного дефолта». Это означает, что компания признана неплательщиком.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / WSJ: власти Китая ужесточают контроль над центральным банком
китай финансы экономика китая КПК Народный банк Китая
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать