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Политолог Филиндаш рассказал, в каком случае Зеленский и Порошенко побегут отстраивать Донбасс

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 19:33
Политика
Политолог Филиндаш рассказал, в каком случае Зеленский и Порошенко побегут отстраивать Донбасс
Федеральное агентство новостей

Киев, 9 декабря. На данный момент есть только одно условие, при которой украинская власть с готовностью предоставит Донбассу автономию и даже профинансирует восстановление региона, если это понадобится.

Причем Зеленский и его команда в этом случае не столкнуться с сопротивлением так называемых краснолинейщиков, которые сразу же выбегают на улицы, как только на Банковой кто-нибудь хотя бы заикнется о выполнении условий Минских соглашений. Даже наоборот, радикалы и сторонники Порошенко, которые и устраивают обычно беспорядки, называя «зрадой» любую попытку примириться с Донбассом, на этот раз полностью поддержат власть и даже помогут, если нужно будет отстроить разрушенный войной регион.

Главный секрет мотивации как Зеленского, так и всех его оппонентов в вопросе Минских соглашений в эфире телеканала «НАШ» раскрыл украинский политолог Евгений Филиндаш, напомнив, что все наиболее активные сейчас политические силы Украины так или иначе зависят от финансирования США. Поэтому прорыв по Минску-2 произойдет, как только Вашингтон даст отмашку.

Ведущая Ярослава Маслова напомнила, что буквально накануне Associated Press со ссылкой на анонимный источник в Белом доме сообщил, что США намерены присоединиться к нормандскому формату и будут давить на Киев в вопросе предоставления автономии Донбассу. То есть Вашингтон так или иначе заставит украинскую власть выполнить главные условия Минска-2. Журналистка поинтересовалась, как Зеленский и его команда будут выполнять новые установки американских партнеров, если учесть, что радикалы и группировка Порошенко сразу же устраивают беспорядки и грозят майданом при малейшем намеке на какие-либо позитивные сдвиги в процессе мирного урегулирования.

Политолог Филиндаш рассказал, в каком случае Зеленский и Порошенко побегут отстраивать Донбасс
Федеральное агентство новостей /

Филиндаш успокоил Маслову и заверил ее, что, если США договорятся с Россией по Донбассу и Байден даст отмашку Зеленскому, абсолютно все краснолинейщики резко переобуются, сменят риторику и горячо поддержат примирение с Донбассом на любых условиях.

«На мой взгляд все очень просто. Как только американцы захотят, чтобы Минские соглашения неукоснительно выполнялись, они дадут команду украинской власти и этот вопрос будет решен в кратчайшие сроки. И те, кто называет Минск-2 предательством национальных интересов, на этот раз переобуются в воздухе и будут радостно приветствовать примирение. Вы думаете все эти краснолинейщики будут сопротивляться американцам? Грантоедам, если дадут команду развернутся в другую сторону по Донбассу, люди, получающие зарплату из фондов Сороса, они что, будут сопротивляться? Да и радикалы тоже всех мастей. Все они крепко сидят на зарплате у Госдепа. Мы же слушали пленочки, где Порошенко угодливо поддакивал Байдену. Поэтому если США отдадут приказ Зеленский под руку с Порошенко и радикалами восхвалят автономию Донбасса и даже побегут его отстраивать после войны, если будет такие пожелания «старших», — выразил уверенность политолог.

Ранее известный украинский журналист и блогер раскусил циничную ложь Зеленского о миллиарде фунтов британской помощи.

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Все новости / Политика / Политолог Филиндаш рассказал, в каком случае Зеленский и Порошенко побегут отстраивать Донбасс
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