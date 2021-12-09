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Star Парад. Каково это — сниматься в голливудском кино?

Видео

Дана Борисова продолжает общаться с актером проектов «Солдаты», «Кадетство», «Маргоша», «Ранетки», «Молодежка», а также исполнителем роли таксиста в голливудской картине «Превосходство Борна» Виталием Абдуловым.

«Деньги закончатся, а позор останется». На вопрос ведущей, на что готов пойти актер ради денег, Виталий поделился своими впечатлениями от съемок в шоу «Детектор лжи», где подставная актриса уверяла, что она его внебрачная дочь. Артист считает, что человеческое счастье измеряется не количеством денег, подписчиков и лайков. Виталий учился на психолога и поэтому прекрасно понимает, к чему приводит такая кратковременная слава.

Актер рассказал о съемках фильма «Превосходство Борна», часть которых проходила в Москве. Там он сыграл таксиста, у которого Мэтт Деймон угоняет автомобиль. Хоть сцена и длилась не больше 30 секунд, организация быта и питания всех артистов, даже второго плана, была на высшем уровне, что приятно удивило российского актера.

Абдулов поделился, что в свои 51 год он занимается спортом и соблюдает православные посты, что позволяет ему выглядеть значительно моложе своих лет. Из-за несоответствия внешнего вида и реального возраста, иногда актер попадал в казусные ситуации. В какие — узнаете в этом выпуске Star Парада.

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дана борисова виталий абдулов star парад
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