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Soha: российские «Цирконы» больно ударили по авторитету США на мировой арене

Армия
Soha: российские «Цирконы» больно ударили по авторитету США на мировой арене
Федеральное агентство новостей

Ханой, 9 декабря. Сообщение о запуске массового производства противокорабельных гиперзвуковых ракет «Циркон» в России вызовет переполох среди американских военных.

В публикации вьетнамского издания Soha говорится, что российским специалистам удалось добиться больших успехов в сфере создания гиперзвуковых систем. При этом США, которые являются основным геополитическим оппонентом РФ, похвастаться в этой области нечем, передает «ПолитРоссия».

«Неудача Вашингтона в гонке гиперзвуковых вооружений с Москвой загоняет США в тупик в международных отношениях», — говорится в статье.

Soha: российские «Цирконы» больно ударили по авторитету США на мировой арене
function.mil.ru / Министерство обороны Российской Федерации /Creative Commons Attribution 4.0

По словам экспертов, гиперзвуковые «Цирконы» стали подтверждением огромного технологического и оборонного потенциала России. На сегодняшний день ни одна страна в мире не обладает необходимыми для перехвата этих ракет системами. Сильное отставание от Москвы в сфере создания подобного оружия больно ударило по авторитету США на мировой арене.

«В США начнется паника, когда в России стартует массовое производство гиперзвуковых ракет "Циркон"», — уверены эксперты.

Ранее в России заявили, что испытания нового корабельного ракетного комплекса «Циркон» успешно завершаются. По мнению аналитиков, его появление на вооружении ВМФ РФ станет большим потрясением для западных военных, передает RT.

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россия сша ракеты гиперзвук циркон
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