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Лавров сообщил о стремлении США подменить общепризнанные нормы международного права

Политика
Лавров сообщил о стремлении США подменить общепризнанные нормы международного права
Федеральное агентство новостей

Москва, 9 декабря. Сценарии развития ситуации в мире становятся все более нелинейными и многофакторными. Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров.

Министр иностранных дел прокомментировал ситуацию на планете в своем обращении к читателям сборника РСМД «10 лет в глобальном мире». По словам Лаврова, есть положительные тенденции, которые связаны с демократизацией международной жизни.

«С полной уверенностью можно говорить о том, что процесс формирования более справедливого, демократичного и поэтому устойчивого многополярного мироустройства принял необратимый характер», — заверил дипломат.

Глава МИД РФ также указал на стремление США сохранить ускользающее доминирование и подменить общепризнанные нормы международного права.

Лавров ранее выразил обеспокоенность в связи с планами Вашингтона расширить формат военного альянса AUKUS. Министр отметил, что это не приведет к установлению мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Все новости / Политика / Лавров сообщил о стремлении США подменить общепризнанные нормы международного права
лавров мид рсмд
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