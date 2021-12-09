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Благотворительный магазин для многодетных семей открылся на Кавказе

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В Северной Осетии запустили социальный проект помощи многодетным семьям. Дети и их родители могут бесплатно получить необходимую одежду, канцтовары и новогодние сувениры в магазине «Вешалка добра».

Жительница Владикавказа Алла Томаева стала одной из первых клиентов благотворительного магазина. Девушка живет на съемной квартире с четырьмя детьми: прокормить их, да еще и одеть по сезону бывает не так-то просто. Когда Алла узнала о проекте «Вешалка добра», сразу решила обратиться, и не прогадала. 

«Помогли зимней одеждой, чуть сэкономила на съемной квартире. Чуть легче, какой-то груз с меня ушел», — радуется Алла.

Инициаторами проекта выступил владикавказский благотворительный фонд «Быть добру». Его организаторы привлекли к сотрудничеству местный бизнес и государственные структуры. Те не отказали и помогли сотрудникам фонда получить достойное помещение под магазин на безвозмездной основе. В заведении можно выбрать вещи по сезону, как для детей, так и для взрослых. Одежду часто приносят местные жители, а также другие магазины. Главное условие — чтобы она была в хорошем состоянии.  Кроме того, волонтеры собирают необходимые канцтовары для школьников, продуктовые наборы и даже елочные игрушки.

«Мы стараемся подарить радость, скоро Новый год. Дарим даже елочные игрушки, чтобы людям немножко было приятно, понимаете. Условия комфортные, человек может примерить вещи, есть раздевалка. Это как магазин, обычный вещевой магазин, только все бесплатно», — сказал руководитель фонда Амурхан Кусов.

По словам Кусова, проект «Вешалка добра» работает уже четвертую неделю. За это время помощь получили более 300 семей.

«Нужно отметить, что семьи многодетные, это не три ребенка, здесь и двенадцать детей было, а в одной семье даже 13», — заметил мужчина.

Фонд «Быть добру» помогает нуждающимся во Владикавказе уже около девяти лет: собирает больным средства на лечение, операцию или медикаменты и многое другое.

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владикавказ благотворительность
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