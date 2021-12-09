Экс-посол США Гренелл указал на знание Путиным слабых сторон Байдена

Вашингтон, 9 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин имеет преимущество над своим американским коллегой Джо Байденом. Об этом рассказал бывший посол Соединенных Штатов в Германии Ричард Гренелл.

По его словам, Путин знает, где у Байдена находится ахиллесова пята. Бывший посол считает, что желание президента Соединенных Штатов «понравиться абсолютно всем в мире» и есть та самая слабая сторона.

«Путин знает, кто он такой. Он прекрасно понимает, что Байден не ставит Америку на первое место и стремится к сотрудничеству с европейцами», — сделал неожиданное заявление о Путине и слабости Байдена дипломат.

По мнению Гренелла, недостаток американских дипломатов заключается в том, что они стараются продвигать интересы Белого дома в жесткой форме. Он добавил, что переговоры лидеров двух держав хорошо характеризуют Байдена.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России прорабатывает поручения по итогам диалога президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена, которые состоялись по видеосвязи 7 декабря. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.