Психолог Миллер рассказала о скрытых свойствах главного цвета 2022 года

Американский Институт цвета Pantone пришел к выводу, что главным цветом 2022 года должен стать оттенок синего PANTONE 17-3938 Very Peri. Представители института уверены, что именно этот цвет отражает дух времени и демонстрирует беззаботную уверенность и смелое любопытство. Он поможет людям принять меняющийся мир с его новыми возможностями и открыть новые горизонты. Однако при опросе значительная часть россиян назвала этот новый оттенок синего не иначе как сиреневым и сразу вспомнила книгу «Человек, цвет, пространство» авторов Г. Фрилинга и К. Ауэра. В ней психологическое воздействие сине-фиолетового охарактеризовано как «мистическое, беспокойное, обременяющее, отягощающее». В связи с чем у россиян возник вопрос — зачем же в новом году человечество программируют на тревожность.

Сексолог и психолог Александра Миллер в беседе с ФАН объяснила, чем на самом деле руководствовались сотрудники Pantone, выбирая оттенок синего PANTONE 17-3938 Very Peri, а по-русски — лавандовый или сиреневый.

Prt Scr youtube.com / Pantone

«На самом деле, многие этот цвет действительно считают депрессивным цветом. У многих он ассоциируется с депрессией, с неудовлетворенностью женской. И многие считают, что такой цвет выбирают сексуально неудовлетворенные женщины. Но это большое заблуждение. Институт цвета решил пойти не по пути цветовосприятия человека, а копнул глубже. Ведь все, кто занимается духовными практиками, знают, что такой оттенок — это символ просветления и единства с миром, цвет гармонии, благодати. Это цвет шестой по счету чакры «Аджны». Институт философски подошел к вопросу и выбрал именно этот оттенок», — заявила Миллер.

Global Look Press / Oleksiy Maksymenko

Собеседница ФАН акцентировала внимание, что часто шестую чакру называют «третьим глазом». Она отвечает за интуицию, взаимопонимание и связь с космосом и Вселенной, воображением и мечтами. По мнению психолога, именно это в период пандемии необходимо людям.

«У нас сейчас идет такой период развития и перемен, связанный с пандемией, которая вызывала переоценку ценностей. И у многих действительно происходят глобальные перемены в жизни сейчас — массовые разводы идут, распадаются семьи. Многие сейчас из-за пандемии наконец-то пересматривают свою жизнь и отношения с окружающими, поэтому идет обращение больше к духовному развитию, к духовным практикам. Развитие — это прекрасно, посмотрим, к чему это все приведет», — подвела итог беседы Александра Миллер.

Накануне психолог Миллер рассказала ФАН, как перестать обесценивать себя и свою жизнь. Ведь пандемия COVID-19 привела к росту числа панических атак и тревожных расстройств.