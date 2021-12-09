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Появились фото со съемок «Аватара-2» с Кэмероном и Уортингтоном

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 19:02
Общество
Появились фото со съемок «Аватара-2» с Кэмероном и Уортингтоном
Кадр из фильма «Аватар»

Москва, 9 декабря. Новые фотографии со съемок продолжения фильма режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар» появились в Сети. Кадр с моментом работы опубликовал журнал Total Film.

На фото можно увидеть самого канадского режиссера Джеймса Кэмерона и исполнителя главной роли австралийского актера Сэма Уортингтона. Во второй части «Аватара» главные персонажи Салли и Нейтири станут родителями, им предстоит справиться с угрозой компании добытчиков полезных ископаемых RDA, которые вернутся на Пандору. В новой киноленте также сыграют Зои Салдана, Кейт Уинслет, Вин Дизель и другие.

Ранее британская актриса Кейт Уинслет поделилась впечатлениями от съемок в сиквеле «Аватара». Несмотря на богатый актерский опыт, она переживала так, будто снималась впервые на большом экране.

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кино съемки аватар 2
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