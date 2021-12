Появились фото со съемок «Аватара-2» с Кэмероном и Уортингтоном

Москва, 9 декабря. Новые фотографии со съемок продолжения фильма режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар» появились в Сети. Кадр с моментом работы опубликовал журнал Total Film.

На фото можно увидеть самого канадского режиссера Джеймса Кэмерона и исполнителя главной роли австралийского актера Сэма Уортингтона. Во второй части «Аватара» главные персонажи Салли и Нейтири станут родителями, им предстоит справиться с угрозой компании добытчиков полезных ископаемых RDA, которые вернутся на Пандору. В новой киноленте также сыграют Зои Салдана, Кейт Уинслет, Вин Дизель и другие.

