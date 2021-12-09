ВЭБ выразил готовность помочь с обслуживанием долга Роснано

Москва, 9 декабря. ВЭБ будет готов помочь с обслуживанием долга компании «Роснано» в тех объемах, которые определит правительство. Такое заявление сделал глава госкорпорации Игорь Шувалов, передает корреспондент РБК.

При этом он подчеркнул, что Роснано погасило 1 декабря 2021 года выпуск облигаций на 4,5 млрд рублей без помощи госкорпорации.

«Они работают. Во главе организации серьезный человек, он обладает возможностями работать с банковскими кредитными организациями. Возьмем мы на баланс или не возьмем, или каким-то другим образом решится проблема, — это решение правительства», — объяснил глава ВЭБа.

Государство разберется со всеми долгами Роснано и не станет закрывать перспективную и высокотехнологичную структуру с многолетним опытом работы. Такой вывод сделал публицист Владимир Винников.