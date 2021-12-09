Пекин, 9 декабря. Японии остается только проглотить унизительное для Токио приглашение развивать Курилы, которое Россия направила Южной Корее. Об этом пишет аналитическое издание Sohu.

Предложение, направленное Москвой Сеулу, обернулось для японских властей громкой дипломатической пощечиной. Токио был опозорен перед давним врагом и, как отмечает автор Sohu, ничего не смог с этим сделать. Хотя само предложение о совместном российско-корейском развитии Курил вызвало нешуточный резонанс в Стране восходящего солнца, пишет «ПолитРоссия».

«Эта новость моментально вызвала недовольство в Японии», — отметил автор из КНР.

Федеральное агентство новостей /

Целая череда маневров России по Курилам унижает Японию на мировой арене все сильнее и сильнее с каждым днем, отмечают в редакции Sohu. Президент Владимир Путин распорядился основать на архипелаге беспошлинную зону, пригласил туда Китай и Южную Корею, а Токио никак не может этому помешать. Возмущения кабмина японского премьера Фумио Кисиды можно понять, заключают аналитики, но ни к какому результату они привести не смогут.

«Что может сделать японское правительство? Россия создаст беспошлинную зону на Курилах, и Японии придется проглотить это. Перед лицом крутого парня Путина возмущение Японии кажется бесполезным», — заключили авторы Sohu.

Простые японцы также неодобрительно относятся к агрессивной антироссийской риторике Токио по Курилам. Кабмину Кисиды следует отказаться от такого деструктивного подхода и перейти к диалогу, уверены читатели издания Hokkaido.