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Хороший копипаст: бизнес-консультант Валинуров оценил идею вывода офисных сотрудников «в поле»
Общество
Хороший копипаст: бизнес-консультант Валинуров оценил идею вывода офисных сотрудников «в поле»
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Практика, когда топ-менеджеры перенимают опыт простого персонала, может быть как хорошей пиар-акцией, так и неплохим инструментом для внутренней работы компании. Подобным мнением поделился с ФАН известный российский хедхантер и бизнес-консультант по управлению персоналом Ильгиз Валинуров.

Как стало известно, в 2022 году сервис доставки Delivery Club ждут нововведения: офисных сотрудников — маркетологов, менеджеров и разработчиков — будут отправлять работать курьерами. Такая стратегия, по мнению руководства, поможет достичь большего взаимопонимания между различными отделами компании и обеспечить работникам доставки более комфортные условия труда.

«Это хороший инструмент, потому что так руководители понимают, как и что на самом деле происходит на местах и при общении с клиентами. Но самое главное — работники, находящиеся на первой линии, видят, что топ-менеджеры тоже могут спускаться с небес на землю и, как они, работать, — говорит о пользе практики Ильгиз Валинуров. — Один из главных результатов таких мероприятий — показать сотрудникам, что руководство рядом с ними, заботится о них и понимает, как они работают».

Хороший копипаст: бизнес-консультант Валинуров оценил новую практику Delivery Club
фото из личного архива Ильгиза Валинурова /

При этом, с экономической точки зрения, у этой меры нет никакого смысла и, скорее, она хороша как грамотная и продуманная пиар-акция, нацеленная на повышение лояльности аудитории. На это намекает тот факт, что вырученные от работы новоиспеченных курьеров средства пойдут на нужды поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Абсолютно точно. Это одна из самых известных общественных организаций, которая занимается поиском пропавших детей. Связаться именно с ними для компании — правильный шаг, чтобы себя правильно спозиционировать», — отмечает специалист.

Хороший копипаст: бизнес-консультант Валинуров оценил новую практику Delivery Club
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

В целом же практика, когда руководители высшего звена примеряют на себя функционал простых рабочих компании, — совсем не новая. Такой интересный механизм давно используют иностранные компании — в России примеры встречаются реже.

«Так больше делают за границей, когда топ-менеджеры могут выходить на кассы, доставку, склады и прочее. Практика достаточно распространенная, так что можно сказать, что это копипаст лучших мировых практик. Ничего нового и сверхъестественного тут нет вообще. Они решили как-то себя проявить: нашли хороший пример иностранных компаний и просто повторили», — резюмирует Ильгиз Валинуров.

Ранее карьерный консультант назвал плюсы перехода на сокращенную рабочую неделю. Такой подход, по мнению специалиста, отвечает современному принципу work-life balance, когда у человека появляется дополнительное время на семью, личный отдых, спорт и развлечения. А хорошо отдыхая, сотрудник и хорошо трудится впоследствии.

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