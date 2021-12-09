Пользователи Telegram упрекнули Зеленского за нежелание решать реальные проблемы Украины

Киев, 9 декабря. Пользователей Telegram рассмешило заявление президента Украины Владимира Зеленского о строительстве на территории страны нового завода по производству военных дронов.

Украинский лидер 6 декабря заявил, что власти выделят финансирование для возведения нового военного предприятия, которое будет специализироваться на создании ударных дронов. Эта новость вызвала бурное обсуждение среди пользователей Telegram-канала «Бородатая Бабушка». Некоторые упрекнули Зеленского за нежелание решать реальные проблемы, указав на огромное количество социально-экономических трудностей.

«Я так понимаю, что дороги построены, больницы отремонтированы, ж/д на высшем уровне, учителя и врачи — высокооплачиваемые профессии. Осталось этот заводик забабахать», — иронично отметил пользователь.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Федеральное агентство новостей

При этом многие украинцы не верят в успех Киева в строительстве завода по производству ударных дронов. Они отмечают, что страна не в состоянии построить даже патронный завод. У некоторых амбиции украинских властей вызвали откровенное недоумение.

«Объясните мне, что они что на этом заводе будут производить? Сферический БПЛА в вакууме? Или есть уже разработки? Если есть, то это, скорее всего, КБ "Антонов" или "Южмаш", почему на их мощностях не производить?» — возмутился украинец.

Ранее сообщалось, что Украина уничтожила свою военную промышленность. После госпереворота в Киеве в 2014 году на места руководителей в данной отрасли пришли агенты Запада.